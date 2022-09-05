Пятый канал - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятого канала на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятого канала на 05.09.2022
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Школа паука
06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Ловушка для «Мамонта»
07:10 Улицы разбитых фонарей-2. Огонь на опережение
07:55 Улицы разбитых фонарей-2. Раритет
08:50 Чужой район-3. Ликвидация
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Ликвидация
10:15 Чужой район-3. Месть
11:10 Чужой район-3. Оборотни
12:05 Чужой район-3. Приговор
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Принц«, 1-я часть
14:20 Лесник. «Принц«, 2-я часть
15:20 Лесник. 1-я часть - «Вражда»
16:20 Лесник. 2-я часть - «Вражда»
17:15 Лесник. 1-я часть - «Сосед»
17:30 Известия
17:55 Лесник. 1-я часть - «Сосед»
18:40 Лесник. 2-я часть - «Сосед»
19:35 След. Прекрасная шляпница
20:25 След. Богадельня
21:30 След. Шоу должно продолжаться
22:25 След. В гостях у страха
23:10 Свои-5. Седьмая пуля
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тёмная сторона дома
01:10 След. Атака крысы
01:50 След. Человек без костей
02:30 След. У матросов нет вопросов
03:05 Детективы. Санитарный день
03:40 Детективы. Мама, не плачь
04:00 Детективы. Бриллиант души
04:35 Детективы. Два билета на футбол
В программе передач возможны изменения.