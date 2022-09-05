Пятый канал - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятого канала на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятого канала на 05.09.2022



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Школа паука

06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Ловушка для «Мамонта»

07:10 Улицы разбитых фонарей-2. Огонь на опережение

07:55 Улицы разбитых фонарей-2. Раритет

08:50 Чужой район-3. Ликвидация

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Ликвидация

10:15 Чужой район-3. Месть

11:10 Чужой район-3. Оборотни

12:05 Чужой район-3. Приговор

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Принц«, 1-я часть

14:20 Лесник. «Принц«, 2-я часть

15:20 Лесник. 1-я часть - «Вражда»

16:20 Лесник. 2-я часть - «Вражда»

17:15 Лесник. 1-я часть - «Сосед»

17:30 Известия

17:55 Лесник. 1-я часть - «Сосед»

18:40 Лесник. 2-я часть - «Сосед»

19:35 След. Прекрасная шляпница

20:25 След. Богадельня

21:30 След. Шоу должно продолжаться

22:25 След. В гостях у страха

23:10 Свои-5. Седьмая пуля

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тёмная сторона дома

01:10 След. Атака крысы

01:50 След. Человек без костей

02:30 След. У матросов нет вопросов

03:05 Детективы. Санитарный день

03:40 Детективы. Мама, не плачь

04:00 Детективы. Бриллиант души

04:35 Детективы. Два билета на футбол



В программе передач возможны изменения.