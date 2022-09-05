Домашний - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Домашний на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 05.09.2022



02:05 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы». 57-я серия - «Любимый брат»

06:05 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. Расплата

13:25 Порча. Свечная тьма

13:55 Знахарка. Эхо

14:30 Верну любимого. Папа починит

15:00 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии

19:00 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии

22:50 Порча. В огне

00:00 Знахарка. Эхо

00:30 Верну любимого. Папа починит

01:00 Понять. Простить. Расплата

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 Преступления страсти. 58-я серия - «Воспитанница»



В программе передач возможны изменения.