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Домашний - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Домашний на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.

Программа передач Домашний на 05.09.2022

02:05 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы». 57-я серия - «Любимый брат»
06:05 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. Расплата
13:25 Порча. Свечная тьма
13:55 Знахарка. Эхо
14:30 Верну любимого. Папа починит
15:00 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии
19:00 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии
22:50 Порча. В огне
00:00 Знахарка. Эхо
00:30 Верну любимого. Папа починит
01:00 Понять. Простить. Расплата
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 Преступления страсти. 58-я серия - «Воспитанница»

В программе передач возможны изменения.









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