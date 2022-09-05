ТНТ - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТНТ на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 05.09.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 1-я - 12-я серии

15:00 СашаТаня. 101-я - 108-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я - 263-я серии

21:00 На страже пляжа. 1-я серия

22:00 ЮЗЗЗ. 5-я серия

22:55 Мальчишник в Вегасе

00:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 5-я серия

02:00 Импровизация. Сезон 3. 59-я серия

02:50 Comedy Баттл. 17-я серия

03:35 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия

04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия



В программе передач возможны изменения.