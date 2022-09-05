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СТС - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма СТС на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 05.09.2022

04:50 6 кадров. Сезон 6. 51-я серия
05:05 Жили-были...
05:10 Дядя Стёпа - милиционер
05:30 Кентервильское привидение
05:50 Ералаш. Сезон 1. 143-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 147-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Танцевальный конкурс
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Притворись моей женой
10:05 Дылды. Сезон 3. 1-я - 17-я серии
19:00 Классная Катя. 1-я серия
19:25 Классная Катя. 2-я серия
19:50 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»
22:35 Гемини
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 26-я серия
01:55 Он - Дракон
03:35 6 кадров. Сезон 6. 6-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 6. 7-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 6. 15-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия

В программе передач возможны изменения.









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