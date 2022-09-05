Матч ТВ - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 05.09.2022



05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:15 Новости

09:20 Специальный репортаж

09:40 Заговоренный

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Лучшие из лучших

15:05 Забойный реванш

15:30 Новости

15:35 Забойный реванш

17:25 Громко

18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче». прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Тотальный футбол

01:05 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал

02:55 Новости

03:00 Наши иностранцы

03:25 Эластико



В программе передач возможны изменения.