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Матч ТВ - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 05.09.2022

05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:15 Новости
09:20 Специальный репортаж
09:40 Заговоренный
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучшие из лучших
15:05 Забойный реванш
15:30 Новости
15:35 Забойный реванш
17:25 Громко
18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче». прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Тотальный футбол
01:05 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал
02:55 Новости
03:00 Наши иностранцы
03:25 Эластико

В программе передач возможны изменения.









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