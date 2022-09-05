Матч ТВ - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 05.09.2022
05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:15 Новости
09:20 Специальный репортаж
09:40 Заговоренный
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучшие из лучших
15:05 Забойный реванш
15:30 Новости
15:35 Забойный реванш
17:25 Громко
18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче». прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Тотальный футбол
01:05 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал
02:55 Новости
03:00 Наши иностранцы
03:25 Эластико
В программе передач возможны изменения.