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РЕН ТВ - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач РЕН ТВ на 05.09.2022

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Живая сталь
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 Изгой-один: Звездные войны. Истории
02:50 Действуй, сестра!
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

В программе передач возможны изменения.









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