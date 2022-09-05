Звезда - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 05.09.2022



05:15 При загадочных обстоятельствах. Беспощадная любовь. Часть 2-я

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Море студеное

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. От Буга до Одера

19:40 Загадки века. Виктор Луи. Личный агент Андропова

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Море студеное

01:00 Трое вышли из леса

02:30 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

03:25 Перелом. Хроника Победы

03:50 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 2-я серии



В программе передач возможны изменения.