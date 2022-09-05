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Звезда - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Звезда на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 05.09.2022

05:15 При загадочных обстоятельствах. Беспощадная любовь. Часть 2-я
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Море студеное
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. От Буга до Одера
19:40 Загадки века. Виктор Луи. Личный агент Андропова
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Море студеное
01:00 Трое вышли из леса
02:30 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
03:25 Перелом. Хроника Победы
03:50 Смерш. Легенда для предателя. 1-я - 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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