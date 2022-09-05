Культура - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Культура на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 05.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва побережная

07:00 Новости культуры

07:05 Другие Романовы. Вторая леди

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Цвет времени. Эдгар Дега

08:30 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова

09:05 София. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 1-я серия

11:10 ХX век. «Найти друг друга». Документальный фильм. Режиссер А. Габрилович. 1980

12:15 Сёгун. 1-я серия

13:55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых

15:50 Острова. Изабелла Юрьева

16:30 Забытое ремесло. Шарманщик

16:45 София. 1-я серия

17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари

18:25 Цвет времени. Рене Магритт

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 Семинар. Павел Сурков. «Тайна Фредди Меркьюри»

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 1-я серия

21:40 Сёгун. 2-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Энигма. «София Губайдулина», 1-я часть

00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия

01:05 Грядущее свершается сейчас

01:45 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари

02:30 Роман в камне. Лесной дворец Асташово



В программе передач возможны изменения.