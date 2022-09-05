Культура - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Культура на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 05.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва побережная
07:00 Новости культуры
07:05 Другие Романовы. Вторая леди
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Цвет времени. Эдгар Дега
08:30 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
09:05 София. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 1-я серия
11:10 ХX век. «Найти друг друга». Документальный фильм. Режиссер А. Габрилович. 1980
12:15 Сёгун. 1-я серия
13:55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Роман в камне. Екатеринбург. Особняк Тупиковых
15:50 Острова. Изабелла Юрьева
16:30 Забытое ремесло. Шарманщик
16:45 София. 1-я серия
17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
18:25 Цвет времени. Рене Магритт
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Семинар. Павел Сурков. «Тайна Фредди Меркьюри»
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 1-я серия
21:40 Сёгун. 2-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Энигма. «София Губайдулина», 1-я часть
00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
01:05 Грядущее свершается сейчас
01:45 Мастера мирового исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
02:30 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
В программе передач возможны изменения.