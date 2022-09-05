Пятница - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятница на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 05.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:50 Пятница News. 155-я серия

06:10 Адская кухня. Сезон 3. 11-я серия

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 1. 14-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 1-я серия - «Безмолвные крики»

09:50 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»

10:50 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»

12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»

13:40 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»

14:50 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

15:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

16:50 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»

18:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

20:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»

00:10 Отпуск по обмену

02:30 Пятница News. 157-я серия

03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»

04:30 Пятница News. 156-я серия

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»



В программе передач возможны изменения.