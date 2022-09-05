Пятница - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятница на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 05.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:50 Пятница News. 155-я серия
06:10 Адская кухня. Сезон 3. 11-я серия
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 1. 14-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 2. 1-я серия - «Безмолвные крики»
09:50 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»
10:50 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»
12:00 Четыре дачи. Сезон 1. 2-я серия - «Воронеж»
13:40 На ножах. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. One»
14:50 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
15:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
16:50 На ножах. Сезон 4. 14-я серия - «Ростов Великий. Покровские ворота»
18:00 На ножах. Сезон 5. 4-я серия - «Ростов-на-Дону. Аладдин»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
20:40 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 2. 4-я серия - «Алтайский край»
00:10 Отпуск по обмену
02:30 Пятница News. 157-я серия
03:00 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»
03:30 Инсайдеры. Сезон 2. 9-я серия - «Брянск»
04:30 Пятница News. 156-я серия
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 1-я серия - «Пустыня Вади-Рам»
В программе передач возможны изменения.