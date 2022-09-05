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МИР - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма МИР на сегодня 5 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.

Программа передач МИР на 05.09.2022

05:00 Что делает твоя жена? 3-я - 9-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Что делает твоя жена? 9-я - 11-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Китайский сервиз
00:50 Наше кино. История большой любви
01:15 Девушка спешит на свидание
02:15 Новости
02:30 Культличности
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:10 Что делает твоя жена? 11-я серия

В программе передач возможны изменения.









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