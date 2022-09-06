Программа передач ТВ России на вторник 6 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на вторник 6 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 06.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 14-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 6-я серия - «Глава VI»
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 23-я серия - «Неудачное ограбление»
01:55 Морозова. 24-я серия - «Страшный сон»
02:50 Срочно в номер! 1-я и 2-я серии - «Крах инженера Ванина»
ТВЦ
04:45 Фаина Раневская. Королевство маловато!
05:20 Мой герой. Наталья Варлей
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Сенолитики
08:55 Предчувствие. 11-я серия
09:45 Предчувствие. 12-я серия
10:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
11:30 События
11:50 Практика-2. 11-я серия
12:47 Практика-2. 12-я серия
13:40 Мой герой. Валдис Пельш
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия
16:05 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы
17:50 События
18:10 «Гостиница «Россия». 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Наталья Назарова. Невозможная любовь
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Семейные тайны. Максим Горький
01:25 Битва со свекровью
02:05 Бомба для Председателя Мао
02:45 Осторожно, мошенники! Налетчики-водопроводчики
03:10 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия
03:54 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия
04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Законник
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Роковой диагноз
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Отец отморозился?
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 3-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 4-я серия
21:40 Рикошет-2. 3-я серия
22:35 Рикошет-2. 4-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Три товарища
00:55 Пёс-6. Палачи
01:50 Мент в законе-4. «Волчья хватка», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. С новосельем!
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Честное пионерское
06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Рождество
07:10 Улицы разбитых фонарей-2. Собака Сталина
08:05 Улицы разбитых фонарей-2. Заказчик
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Захват
10:20 Чужой район-3. Провокация
11:15 Чужой район-3. Компромат
12:10 Чужой район-3. Дилемма
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Сосед», 3-я часть
14:20 Лесник. «Сосед», 4-я часть
15:15 Лесник. «Защитница», 1-я - 3-я часть
17:30 Известия
17:55 Лесник. «Защитница», 3-я часть
18:25 Лесник. 4-я часть - «Защитница»
19:20 След. Темный лес
20:10 След. Быть или не быть
20:55 След. Бешеный зверь
21:40 След. Дистанция
22:25 След. Нулевой пациент
23:10 Свои-5. В объятьях паука
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Сладкая зайка
01:10 След. Костяные мотивы
01:50 След. Суровая реальность
02:30 След. Память
03:05 Детективы. Черная кошка и белый кот
03:40 Детективы. Обманутая любовь
04:05 Детективы. Хорошая девочка
04:35 Детективы. Прапорщик
Домашний
04:25 Преступления страсти. 58-я серия - «Воспитанница»
05:15 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 1126-я, 838-я и 1127-я серии
09:15 Давай разведёмся! 679-я серия
10:15 Тест на отцовство. 463-я и 464-я серии
12:25 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»
13:25 Порча. 277-я серия - «Пилигрим«
13:55 Знахарка. 154-я серия - «Ты меня слышишь»
14:30 Верну любимого. 70-я серия - «Своё счастье»
15:00 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
19:00 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Голоса
00:05 Знахарка. Ты меня слышишь
00:40 Верну любимого. Своё счастье
01:10 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Преступления страсти. 59-я серия - «Отчаяние»
ТНТ
04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
05:10 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Модные игры. 12-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 13-я - 24-я серии
15:00 СашаТаня. 109-я - 116-я серии
19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 261-я - 264-я серии
21:00 На страже пляжа. 2-я серия
22:00 Мальчишник: Часть 3
00:00 ЮЗЗЗ. 6-я серия
01:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 6-я серия
02:10 Импровизация. Сезон 3. 60-я серия
02:55 Comedy Баттл. 18-я серия
03:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия
05:20 Возвращение блудного попугая
05:50 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия
06:05 Три кота. Домик на дереве
06:10 Три кота. Картинная галерея
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Классная Катя. 1-я и 2-я серии
09:05 Inтуристы. 6-я серия
09:45 Уральские пельмени
10:00 Он - Дракон
12:05 Готовы на всё. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
18:30 Классная Катя. 1-я - 3-я серии
20:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
23:05 Веном
01:00 Холмс и Ватсон
02:35 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия
03:00 6 кадров
03:45 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 73-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия
Матч ТВ
03:25 Эластико
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:15 Новости
09:20 Специальный репортаж
09:40 Заговоренный
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучшие из лучших. Часть 2
15:05 Матч! Парад
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Оружейный барон
18:40 Новости
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Правила игры
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Джон Картер
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Звездные войны: Скайуокер. Восход
02:55 Действуй, сестра 2
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:15 Смерш. Легенда для предателя. 3-я серия
06:07 Смерш. Легенда для предателя. 4-я серия
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Таежная повесть
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Пражский прорыв
19:40 Улика из прошлого. Пластическая хирургия под грифом «секретно»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Таежная повесть
01:05 Правда лейтенанта Климова
02:30 Свинарка и пастух
04:00 Не забывай. 1-я серия
04:42 Не забывай. 2-я серия
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва университетская
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 1-я серия - «Курс дипломатии»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
08:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
08:30 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Геннадий Шпаликов
09:05 София. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия
11:10 ХX век. «Белый медведь«. Режиссер Ю. Ледин. 1975
12:15 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
12:40 Сёгун. 2-я серия
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Ряшенцева
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Библейский сюжет. Роберто Росселлини. «Стромболи, земля Божья»
15:50 Грядущее свершается сейчас
16:30 Забытое ремесло. Половой
16:45 София. 2-я серия
17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Всеволод Багрицкий. Осколки
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия
21:40 Сёгун. 3-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Энигма. «София Губайдулина», 2-я часть
00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
01:00 Кирилл Молчанов
01:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр
02:40 Цвет времени. Караваджо
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
06:00 Пятница News. 156-я серия
06:30 Адская кухня. Сезон 3. 12-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 1-я серия - «Безмолвные крики»
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 2-я серия - «Кровавые следы»
10:00 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
11:10 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
12:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 22-я серия
14:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия
15:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
17:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия
23:50 Чего хотят женщины
02:10 Пятница News. 158-я серия
02:30 Крысиные бега
04:10 Пятница News. 157-я серия
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
МИР
05:00 Что делает твоя жена? 12-я - 18-я серии
10:00 Новости
10:10 Что делает твоя жена? 18-я - 20-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Старики-разбойники
00:45 Наше кино. История большой любви
01:10 Волга-Волга
02:50 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.