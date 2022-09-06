Программа передач ТВ России на вторник 6 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на вторник 6 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 06.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 14-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 6-я серия - «Глава VI»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 23-я серия - «Неудачное ограбление»

01:55 Морозова. 24-я серия - «Страшный сон»

02:50 Срочно в номер! 1-я и 2-я серии - «Крах инженера Ванина»



ТВЦ



04:45 Фаина Раневская. Королевство маловато!

05:20 Мой герой. Наталья Варлей

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Сенолитики

08:55 Предчувствие. 11-я серия

09:45 Предчувствие. 12-я серия

10:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!

11:30 События

11:50 Практика-2. 11-я серия

12:47 Практика-2. 12-я серия

13:40 Мой герой. Валдис Пельш

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия

16:05 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы

17:50 События

18:10 «Гостиница «Россия». 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Наталья Назарова. Невозможная любовь

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Семейные тайны. Максим Горький

01:25 Битва со свекровью

02:05 Бомба для Председателя Мао

02:45 Осторожно, мошенники! Налетчики-водопроводчики

03:10 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия

03:54 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия

04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Законник

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Роковой диагноз

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Отец отморозился?

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 3-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 4-я серия

21:40 Рикошет-2. 3-я серия

22:35 Рикошет-2. 4-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Три товарища

00:55 Пёс-6. Палачи

01:50 Мент в законе-4. «Волчья хватка», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. С новосельем!



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Честное пионерское

06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Рождество

07:10 Улицы разбитых фонарей-2. Собака Сталина

08:05 Улицы разбитых фонарей-2. Заказчик

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Захват

10:20 Чужой район-3. Провокация

11:15 Чужой район-3. Компромат

12:10 Чужой район-3. Дилемма

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Сосед», 3-я часть

14:20 Лесник. «Сосед», 4-я часть

15:15 Лесник. «Защитница», 1-я - 3-я часть

17:30 Известия

17:55 Лесник. «Защитница», 3-я часть

18:25 Лесник. 4-я часть - «Защитница»

19:20 След. Темный лес

20:10 След. Быть или не быть

20:55 След. Бешеный зверь

21:40 След. Дистанция

22:25 След. Нулевой пациент

23:10 Свои-5. В объятьях паука

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Сладкая зайка

01:10 След. Костяные мотивы

01:50 След. Суровая реальность

02:30 След. Память

03:05 Детективы. Черная кошка и белый кот

03:40 Детективы. Обманутая любовь

04:05 Детективы. Хорошая девочка

04:35 Детективы. Прапорщик



Домашний



04:25 Преступления страсти. 58-я серия - «Воспитанница»

05:15 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 1126-я, 838-я и 1127-я серии

09:15 Давай разведёмся! 679-я серия

10:15 Тест на отцовство. 463-я и 464-я серии

12:25 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»

13:25 Порча. 277-я серия - «Пилигрим«

13:55 Знахарка. 154-я серия - «Ты меня слышишь»

14:30 Верну любимого. 70-я серия - «Своё счастье»

15:00 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

19:00 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Голоса

00:05 Знахарка. Ты меня слышишь

00:40 Верну любимого. Своё счастье

01:10 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Преступления страсти. 59-я серия - «Отчаяние»



ТНТ



04:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия

05:10 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 12-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 13-я - 24-я серии

15:00 СашаТаня. 109-я - 116-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 261-я - 264-я серии

21:00 На страже пляжа. 2-я серия

22:00 Мальчишник: Часть 3

00:00 ЮЗЗЗ. 6-я серия

01:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 6-я серия

02:10 Импровизация. Сезон 3. 60-я серия

02:55 Comedy Баттл. 18-я серия

03:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия

04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия

05:20 Возвращение блудного попугая

05:50 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 175-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия

06:05 Три кота. Домик на дереве

06:10 Три кота. Картинная галерея

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Классная Катя. 1-я и 2-я серии

09:05 Inтуристы. 6-я серия

09:45 Уральские пельмени

10:00 Он - Дракон

12:05 Готовы на всё. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

18:30 Классная Катя. 1-я - 3-я серии

20:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

23:05 Веном

01:00 Холмс и Ватсон

02:35 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия

03:00 6 кадров

03:45 6 кадров. Сезон 8. 70-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 73-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия



Матч ТВ



03:25 Эластико

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:15 Новости

09:20 Специальный репортаж

09:40 Заговоренный

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Лучшие из лучших. Часть 2

15:05 Матч! Парад

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:15 Оружейный барон

18:40 Новости

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)

02:55 Новости

03:00 Правила игры

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Джон Картер

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Звездные войны: Скайуокер. Восход

02:55 Действуй, сестра 2

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:15 Смерш. Легенда для предателя. 3-я серия

06:07 Смерш. Легенда для предателя. 4-я серия

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Таежная повесть

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Пражский прорыв

19:40 Улика из прошлого. Пластическая хирургия под грифом «секретно»

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Таежная повесть

01:05 Правда лейтенанта Климова

02:30 Свинарка и пастух

04:00 Не забывай. 1-я серия

04:42 Не забывай. 2-я серия



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва университетская

07:00 Новости культуры

07:05 Хождение Кутузова за море. 1-я серия - «Курс дипломатии»

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия

08:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

08:30 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Геннадий Шпаликов

09:05 София. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия

11:10 ХX век. «Белый медведь«. Режиссер Ю. Ледин. 1975

12:15 Роман в камне. Лесной дворец Асташово

12:40 Сёгун. 2-я серия

14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Ряшенцева

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Библейский сюжет. Роберто Росселлини. «Стромболи, земля Божья»

15:50 Грядущее свершается сейчас

16:30 Забытое ремесло. Половой

16:45 София. 2-я серия

17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Всеволод Багрицкий. Осколки

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия

21:40 Сёгун. 3-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Энигма. «София Губайдулина», 2-я часть

00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия

01:00 Кирилл Молчанов

01:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр

02:40 Цвет времени. Караваджо



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

06:00 Пятница News. 156-я серия

06:30 Адская кухня. Сезон 3. 12-я серия

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 1-я серия - «Безмолвные крики»

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 2-я серия - «Кровавые следы»

10:00 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

11:10 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

12:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 22-я серия

14:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия

15:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

17:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия

20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

22:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия

23:50 Чего хотят женщины

02:10 Пятница News. 158-я серия

02:30 Крысиные бега

04:10 Пятница News. 157-я серия

04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



МИР



05:00 Что делает твоя жена? 12-я - 18-я серии

10:00 Новости

10:10 Что делает твоя жена? 18-я - 20-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Старики-разбойники

00:45 Наше кино. История большой любви

01:10 Волга-Волга

02:50 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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