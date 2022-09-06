ТВЦ - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 06.09.2022



04:45 Фаина Раневская. Королевство маловато!

05:20 Мой герой. Наталья Варлей

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Сенолитики

08:55 Предчувствие. 11-я серия

09:45 Предчувствие. 12-я серия

10:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!

11:30 События

11:50 Практика-2. 11-я серия

12:47 Практика-2. 12-я серия

13:40 Мой герой. Валдис Пельш

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия

16:05 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы

17:50 События

18:10 «Гостиница «Россия». 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Наталья Назарова. Невозможная любовь

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Семейные тайны. Максим Горький

01:25 Битва со свекровью

02:05 Бомба для Председателя Мао

02:45 Осторожно, мошенники! Налетчики-водопроводчики

03:10 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия

03:54 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия

04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!



В программе передач возможны изменения.