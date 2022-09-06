ТВЦ - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 06.09.2022
04:45 Фаина Раневская. Королевство маловато!
05:20 Мой герой. Наталья Варлей
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Сенолитики
08:55 Предчувствие. 11-я серия
09:45 Предчувствие. 12-я серия
10:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
11:30 События
11:50 Практика-2. 11-я серия
12:47 Практика-2. 12-я серия
13:40 Мой герой. Валдис Пельш
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия
16:05 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы
17:50 События
18:10 «Гостиница «Россия». 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Наталья Назарова. Невозможная любовь
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Семейные тайны. Максим Горький
01:25 Битва со свекровью
02:05 Бомба для Председателя Мао
02:45 Осторожно, мошенники! Налетчики-водопроводчики
03:10 Психология преступления. Перелетная птица. 1-я серия
03:54 Психология преступления. Перелетная птица. 2-я серия
04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
В программе передач возможны изменения.