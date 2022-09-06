НТВ - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма НТВ на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 06.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Законник

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Роковой диагноз

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Отец отморозился?

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 3-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 4-я серия

21:40 Рикошет-2. 3-я серия

22:35 Рикошет-2. 4-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Три товарища

00:55 Пёс-6. Палачи

01:50 Мент в законе-4. «Волчья хватка», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. С новосельем!



В программе передач возможны изменения.