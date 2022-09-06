Пятый канал - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятого канала на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятого канала на 06.09.2022



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Честное пионерское

06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Рождество

07:10 Улицы разбитых фонарей-2. Собака Сталина

08:05 Улицы разбитых фонарей-2. Заказчик

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Захват

10:20 Чужой район-3. Провокация

11:15 Чужой район-3. Компромат

12:10 Чужой район-3. Дилемма

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Сосед», 3-я часть

14:20 Лесник. «Сосед», 4-я часть

15:15 Лесник. «Защитница», 1-я - 3-я часть

17:30 Известия

17:55 Лесник. «Защитница», 3-я часть

18:25 Лесник. 4-я часть - «Защитница»

19:20 След. Темный лес

20:10 След. Быть или не быть

20:55 След. Бешеный зверь

21:40 След. Дистанция

22:25 След. Нулевой пациент

23:10 Свои-5. В объятьях паука

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Сладкая зайка

01:10 След. Костяные мотивы

01:50 След. Суровая реальность

02:30 След. Память

03:05 Детективы. Черная кошка и белый кот

03:40 Детективы. Обманутая любовь

04:05 Детективы. Хорошая девочка

04:35 Детективы. Прапорщик



В программе передач возможны изменения.