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Пятый канал - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Пятого канала на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятого канала на 06.09.2022

05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей-2. Честное пионерское
06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Рождество
07:10 Улицы разбитых фонарей-2. Собака Сталина
08:05 Улицы разбитых фонарей-2. Заказчик
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Захват
10:20 Чужой район-3. Провокация
11:15 Чужой район-3. Компромат
12:10 Чужой район-3. Дилемма
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Сосед», 3-я часть
14:20 Лесник. «Сосед», 4-я часть
15:15 Лесник. «Защитница», 1-я - 3-я часть
17:30 Известия
17:55 Лесник. «Защитница», 3-я часть
18:25 Лесник. 4-я часть - «Защитница»
19:20 След. Темный лес
20:10 След. Быть или не быть
20:55 След. Бешеный зверь
21:40 След. Дистанция
22:25 След. Нулевой пациент
23:10 Свои-5. В объятьях паука
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Сладкая зайка
01:10 След. Костяные мотивы
01:50 След. Суровая реальность
02:30 След. Память
03:05 Детективы. Черная кошка и белый кот
03:40 Детективы. Обманутая любовь
04:05 Детективы. Хорошая девочка
04:35 Детективы. Прапорщик

В программе передач возможны изменения.









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