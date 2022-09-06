Матч ТВ - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 06.09.2022
03:25 Эластико
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:15 Новости
09:20 Специальный репортаж
09:40 Заговоренный
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучшие из лучших. Часть 2
15:05 Матч! Парад
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Оружейный барон
18:40 Новости
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Правила игры
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.