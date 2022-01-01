Программа передач Матч ТВ на сегодня и завтра. Телепрограмма канала Матч ТВ на весь день

Телепрограмма федерального спортивного телеканала Матч ТВ на сегодня и завтра. Что можно посмотреть в эфире Матч ТВ.



Программа передач Матч ТВ на сегодня 5 сентября 2022 года



05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:15 Новости

09:20 Специальный репортаж

09:40 Заговоренный

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Лучшие из лучших

15:05 Забойный реванш

15:30 Новости

15:35 Забойный реванш

17:25 Громко

18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче». прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:35 Тотальный футбол

01:05 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал

02:55 Новости

03:00 Наши иностранцы

03:25 Эластико



Программа передач Матч ТВ на завтра 6 сентября 2022 года



03:25 Эластико

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:15 Новости

09:20 Специальный репортаж

09:40 Заговоренный

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Лучшие из лучших. Часть 2

15:05 Матч! Парад

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:15 Оружейный барон

18:40 Новости

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)

02:55 Новости

03:00 Правила игры

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир