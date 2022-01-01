Программа передач Матч ТВ на сегодня и завтра. Телепрограмма канала Матч ТВ на весь день

Телепрограмма федерального спортивного телеканала Матч ТВ на сегодня и завтра. Что можно посмотреть в эфире Матч ТВ.
Программа передач Матч ТВ на сегодня 5 сентября 2022 года
05:00 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:15 Новости
09:20 Специальный репортаж
09:40 Заговоренный
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучшие из лучших
15:05 Забойный реванш
15:30 Новости
15:35 Забойный реванш
17:25 Громко
18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Лечче». прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:35 Тотальный футбол
01:05 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал
02:55 Новости
03:00 Наши иностранцы
03:25 Эластико
Программа передач Матч ТВ на завтра 6 сентября 2022 года
03:25 Эластико
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:15 Новости
09:20 Специальный репортаж
09:40 Заговоренный
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучшие из лучших. Часть 2
15:05 Матч! Парад
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Оружейный барон
18:40 Новости
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Правила игры
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир