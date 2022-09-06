Звезда - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 06.09.2022



05:15 Смерш. Легенда для предателя. 3-я серия

06:07 Смерш. Легенда для предателя. 4-я серия

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Таежная повесть

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Пражский прорыв

19:40 Улика из прошлого. Пластическая хирургия под грифом «секретно»

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Таежная повесть

01:05 Правда лейтенанта Климова

02:30 Свинарка и пастух

04:00 Не забывай. 1-я серия

04:42 Не забывай. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.