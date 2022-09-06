Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Звезда - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Звезда на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 06.09.2022

05:15 Смерш. Легенда для предателя. 3-я серия
06:07 Смерш. Легенда для предателя. 4-я серия
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Таежная повесть
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Пражский прорыв
19:40 Улика из прошлого. Пластическая хирургия под грифом «секретно»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Таежная повесть
01:05 Правда лейтенанта Климова
02:30 Свинарка и пастух
04:00 Не забывай. 1-я серия
04:42 Не забывай. 2-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Звезда - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день
  • Звезда - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день
  • Программа передач Звезда на сегодня 2 сентября 2022 года на весь день
  • Программа передач канала Звезда на 1 сентября 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 31 августа 2022 года
    •




    Расписание трансляций Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 6 и 7 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 5 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 5-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 5-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    50 лет назад началась Суперсерия СССР - Канада



    Пятьдесят лет назад, 2 сентября 1972 года, в Монреале началась первая в истории хоккея встреча между советскими хоккеистами и профессионалами из Национальной хоккейной лиги.









    Лиз Трасс - биография, возраст, фото в молодости, сколько лет, семья
    Самые смешные анекдоты до слез от 6 сентября 2022 года
    Путин: Страна восходящего солнца - это Россия, а не Япония
    Очень смешные анекдоты про Вовочку
    Какой праздник 6 сентября 2022 года. Какой православный праздник в России
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 5 сентября 2022
    Рыбы - самый точный гороскоп на 6 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 6 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 6 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 6 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru