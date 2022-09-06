Звезда - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 06.09.2022
05:15 Смерш. Легенда для предателя. 3-я серия
06:07 Смерш. Легенда для предателя. 4-я серия
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Таежная повесть
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Пражский прорыв
19:40 Улика из прошлого. Пластическая хирургия под грифом «секретно»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Таежная повесть
01:05 Правда лейтенанта Климова
02:30 Свинарка и пастух
04:00 Не забывай. 1-я серия
04:42 Не забывай. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.