Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Культура - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Культура на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 06.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва университетская
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 1-я серия - «Курс дипломатии»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
08:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
08:30 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Геннадий Шпаликов
09:05 София. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия
11:10 ХX век. «Белый медведь«. Режиссер Ю. Ледин. 1975
12:15 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
12:40 Сёгун. 2-я серия
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Ряшенцева
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Библейский сюжет. Роберто Росселлини. «Стромболи, земля Божья»
15:50 Грядущее свершается сейчас
16:30 Забытое ремесло. Половой
16:45 София. 2-я серия
17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Всеволод Багрицкий. Осколки
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия
21:40 Сёгун. 3-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Энигма. «София Губайдулина», 2-я часть
00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
01:00 Кирилл Молчанов
01:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр
02:40 Цвет времени. Караваджо

В программе передач возможны изменения.









  • Звезда - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день
  • Программа передач ТВ России на вторник 6 сентября 2022 года. Телепрограмма ...
  • Культура - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день
  • Программа передач ТВ России на понедельник 5 сентября 2022 года. Телепрогра ...
  • Культура - программа передач на сегодня 4 сентября 2022 года на весь день
    •




    Расписание трансляций Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 6 и 7 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 5 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 5-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 5-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    50 лет назад началась Суперсерия СССР - Канада



    Пятьдесят лет назад, 2 сентября 1972 года, в Монреале началась первая в истории хоккея встреча между советскими хоккеистами и профессионалами из Национальной хоккейной лиги.









    Лиз Трасс - биография, возраст, фото в молодости, сколько лет, семья
    Самые смешные анекдоты до слез от 6 сентября 2022 года
    Путин: Страна восходящего солнца - это Россия, а не Япония
    Очень смешные анекдоты про Вовочку
    Какой праздник 6 сентября 2022 года. Какой православный праздник в России
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 5 сентября 2022
    Рыбы - самый точный гороскоп на 6 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 6 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 6 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 6 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru