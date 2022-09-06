Культура - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Культура на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 06.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва университетская

07:00 Новости культуры

07:05 Хождение Кутузова за море. 1-я серия - «Курс дипломатии»

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия

08:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

08:30 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Геннадий Шпаликов

09:05 София. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия

11:10 ХX век. «Белый медведь«. Режиссер Ю. Ледин. 1975

12:15 Роман в камне. Лесной дворец Асташово

12:40 Сёгун. 2-я серия

14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Ряшенцева

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Библейский сюжет. Роберто Росселлини. «Стромболи, земля Божья»

15:50 Грядущее свершается сейчас

16:30 Забытое ремесло. Половой

16:45 София. 2-я серия

17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Всеволод Багрицкий. Осколки

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия

21:40 Сёгун. 3-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Энигма. «София Губайдулина», 2-я часть

00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия

01:00 Кирилл Молчанов

01:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр

02:40 Цвет времени. Караваджо



В программе передач возможны изменения.