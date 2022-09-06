Культура - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Культура на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 06.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва университетская
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 1-я серия - «Курс дипломатии»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 1-я серия
08:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
08:30 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Геннадий Шпаликов
09:05 София. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия
11:10 ХX век. «Белый медведь«. Режиссер Ю. Ледин. 1975
12:15 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
12:40 Сёгун. 2-я серия
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Юрия Ряшенцева
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Библейский сюжет. Роберто Росселлини. «Стромболи, земля Божья»
15:50 Грядущее свершается сейчас
16:30 Забытое ремесло. Половой
16:45 София. 2-я серия
17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. Всеволод Багрицкий. Осколки
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 2-я серия
21:40 Сёгун. 3-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Энигма. «София Губайдулина», 2-я часть
00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
01:00 Кирилл Молчанов
01:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр
02:40 Цвет времени. Караваджо
В программе передач возможны изменения.