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Пятница - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Пятница на сегодня 6 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 06.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
06:00 Пятница News. 156-я серия
06:30 Адская кухня. Сезон 3. 12-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 1-я серия - «Безмолвные крики»
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 2-я серия - «Кровавые следы»
10:00 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
11:10 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
12:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 22-я серия
14:00 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия
15:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
17:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия
23:50 Чего хотят женщины
02:10 Пятница News. 158-я серия
02:30 Крысиные бега
04:10 Пятница News. 157-я серия
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

В программе передач возможны изменения.









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