Программа передач ТВ России на среду 7 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на среду 7 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 07.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 15-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 7-я серия - «Глава VII»
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 25-я серия - «Несчастливая монета»
01:55 Морозова. 26-я серия - «Утренний бриз»
02:50 Срочно в номер! 1-я и 2-я серии - «Большие ставки»
ТВЦ
04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
05:20 Мой герой. Валдис Пельш
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Вывих надколенника
08:50 Предчувствие. 13-я серия
09:48 Предчувствие. 14-я серия
10:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
11:30 События
11:55 Практика-2. 13-я серия
12:49 Практика-2. 14-я серия
13:40 Мой герой. Евгений Папунаишвили
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия
16:05 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Трудный ребенок
17:50 События
18:10 «Гостиница «Россия». 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 56-я серия
23:10 90-е. Охрана тела и денег
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Семейные тайны. Никита Хрущев
01:25 Знак качества. Соусы
02:05 Мао Цзэдун. Кровь на снегу
02:45 Осторожно, мошенники! Берегитесь, соседи!
03:15 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия
03:59 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия
04:45 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. С новосельем!
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Оборотень
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Подмена, усыновление или ошибка?
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 5-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 6-я серия
21:40 Рикошет-2. 5-я серия
22:35 Рикошет-2. 6-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-6. Модель
00:55 Пёс-6. Объект №7
01:50 Мент в законе-4. «Капкан для смотрящего», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Смерть в прямом эфире
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей-3. Врачебная тайна
06:20 Досье человека в «Мерседесе». 1-я серия
07:20 Досье человека в «Мерседесе». 2-я серия
08:40 Последний бронепоезд. 1-я серия
09:00 Известия
09:25 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Цейтнот», 1-я часть
14:20 Лесник. «Цейтнот», 2-я часть
15:20 Лесник. «Призраки», 1-я часть
16:15 Лесник. «Призраки», 2-я часть
17:15 Лесник. «Лесные братья», 1-я часть
17:30 Известия
17:55 Лесник. «Лесные братья», 1-я часть
18:40 Лесник. «Лесные братья», 2-я часть
19:35 След. Подайте на пропитание
20:15 След. Позорная метка
21:00 След. Демон
21:35 След. Дверь от всех ключей
22:25 След. Без кожи
23:10 Свои-5. Второй лишний
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Бывалый
01:10 След. Тепло домашнего пекла
01:50 След. Клуб джентльменов
02:30 След. Беспризорник
03:05 Детективы. Овощ
03:35 Детективы. Художник, что рисует месть
04:00 Детективы. Дурная дача
04:35 Детективы. Восточная любовь
Домашний
04:35 Преступления страсти. 59-я серия - «Отчаяние»
05:25 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 1127-я, 839-я и 1128-я серии
09:25 Давай разведёмся! 680-я серия
10:25 Тест на отцовство. 465-я и 466-я серии
12:35 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»
13:35 Порча. 278-я серия - «По тонкому льду»
14:05 Знахарка. 155-я серия - «Шкура неубитого медведя»
14:35 Верну любимого. 71-я серия - «Параллельные жизни»
15:10 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии
19:00 Созвучия любви. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Отцовский долг
00:15 Знахарка. Шкура неубитого медведя
00:45 Верну любимого. Параллельные жизни
01:15 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 Преступления страсти. 60-я серия - «Последний шанс»
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Новая общага. 25-я серия
09:30 Универ. Новая общага. 26-я серия
10:00 Универ. Новая общага. 27-я серия - «Личное время»
10:30 Универ. Новая общага. 28-я серия - «Покер»
11:00 Универ. Новая общага. 29-я серия - «Романтика»
11:30 Универ. Новая общага. 30-я серия - «Кристина + Антон»
12:00 Универ. Новая общага. 31-я серия - «Монетка»
12:30 Универ. Новая общага. 32-я серия - «Первый секс»
13:00 Универ. Новая общага. 33-я серия - «Ох-хо-хо»
13:30 Универ. Новая общага. 34-я серия - «Кузя и гей»
14:00 Универ. Новая общага. 35-я серия - «Сплит»
14:30 Универ. Новая общага. 36-я серия - «Примирение»
15:00 СашаТаня. 117-я - 120-я серии
17:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 124-я серии
19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 262-я - 265-я серии
21:00 На страже пляжа. Сезон 9. 3-я серия
22:00 Хочу замуж
00:05 ЮЗЗЗ. 7-я серия
00:45 Ты_Топ-модель на ТНТ. 7-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 3. 61-я серия
02:45 Comedy Баттл. 19-я серия
03:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия
04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия
06:05 Три кота. Урожай
06:10 Три кота. День рождения мамы
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Inтуристы. Сезон 1. 3-я серия
09:35 Уральские пельмени. #всеоченьпросто
10:00 Невероятный мир глазами Энцо
12:00 Воронины. Сезон 8. 5-я - 8-я серии
14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 9-я - 16-я серии
18:30 Классная Катя
19:30 Классная Катя
20:00 Пираты Карибского моря. На краю света
23:25 Турист
01:25 Спасти рядового Райана
04:10 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 6. 21-я серия
Матч ТВ
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Бокс. Матчевая встреча. Россия - Азия. Прямой эфир
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Гонка
18:40 Новости
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Бавария» (Германия)
02:55 Новости
03:00 Человек из футбола
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Судный день
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Всевидящее око
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 Документальный проект
Звезда
04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Гусарская баллада
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 1812. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 1812. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Венская наступательная операция
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Отряд особого назначения
00:45 Гусарская баллада
02:15 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
03:15 1812. 1-я и 2-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва авангардная
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 2-я серия - «Медленное посольство»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:30 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
09:05 София. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 3-я серия
11:10 ХX век. «Репортаж из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 1-й. «Минувшее проходит предо мною...». 1985
12:10 Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза
12:40 Сёгун. 3-я серия
14:15 Искусственный отбор
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс«
15:50 Кирилл Молчанов
16:30 Цвет времени. Николай Ге
16:45 София. 3-я серия
17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 3-я серия
21:40 Сёгун. 4-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Энигма. «Риккардо Мути«, 1-я часть
00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия
01:05 Острова. Изабелла Юрьева
01:45 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр
02:35 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
06:00 Пятница News. 157-я серия
06:30 Адская кухня. Сезон 3. 13-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 2-я серия - «Кровавые следы»
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия - «Убийственное лето»
09:50 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
10:55 Готовь как шеф. Сезон 7. 1-я серия
11:00 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
12:10 Адский шеф. Сезон 1. 3-я серия
15:00 Зовите шефа. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Sisters и Сова и медведь»
15:50 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»
17:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
18:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия
21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»
22:50 Молодые ножи. Сезон 1. 7-я серия - «Ольга Бузова. Новогодний выпуск»
00:20 Крысиные бега
02:10 Пятница News. 159-я серия
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»
03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»
04:10 Пятница News. 158-я серия
04:40 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:30 Мультфильмы
07:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 4-я - 6-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Земля Санникова
00:45 Наше кино. История большой любви
01:25 Моя любовь
02:40 Новости
02:55 Культличности
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.