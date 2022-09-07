Программа передач ТВ России на среду 7 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на среду 7 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 07.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 15-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 7-я серия - «Глава VII»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 25-я серия - «Несчастливая монета»

01:55 Морозова. 26-я серия - «Утренний бриз»

02:50 Срочно в номер! 1-я и 2-я серии - «Большие ставки»



ТВЦ



04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!

05:20 Мой герой. Валдис Пельш

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Вывих надколенника

08:50 Предчувствие. 13-я серия

09:48 Предчувствие. 14-я серия

10:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

11:30 События

11:55 Практика-2. 13-я серия

12:49 Практика-2. 14-я серия

13:40 Мой герой. Евгений Папунаишвили

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия

16:05 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Трудный ребенок

17:50 События

18:10 «Гостиница «Россия». 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 56-я серия

23:10 90-е. Охрана тела и денег

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Семейные тайны. Никита Хрущев

01:25 Знак качества. Соусы

02:05 Мао Цзэдун. Кровь на снегу

02:45 Осторожно, мошенники! Берегитесь, соседи!

03:15 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия

03:59 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия

04:45 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. С новосельем!

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Оборотень

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Подмена, усыновление или ошибка?

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 5-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 6-я серия

21:40 Рикошет-2. 5-я серия

22:35 Рикошет-2. 6-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-6. Модель

00:55 Пёс-6. Объект №7

01:50 Мент в законе-4. «Капкан для смотрящего», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Смерть в прямом эфире



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей-3. Врачебная тайна

06:20 Досье человека в «Мерседесе». 1-я серия

07:20 Досье человека в «Мерседесе». 2-я серия

08:40 Последний бронепоезд. 1-я серия

09:00 Известия

09:25 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Цейтнот», 1-я часть

14:20 Лесник. «Цейтнот», 2-я часть

15:20 Лесник. «Призраки», 1-я часть

16:15 Лесник. «Призраки», 2-я часть

17:15 Лесник. «Лесные братья», 1-я часть

17:30 Известия

17:55 Лесник. «Лесные братья», 1-я часть

18:40 Лесник. «Лесные братья», 2-я часть

19:35 След. Подайте на пропитание

20:15 След. Позорная метка

21:00 След. Демон

21:35 След. Дверь от всех ключей

22:25 След. Без кожи

23:10 Свои-5. Второй лишний

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Бывалый

01:10 След. Тепло домашнего пекла

01:50 След. Клуб джентльменов

02:30 След. Беспризорник

03:05 Детективы. Овощ

03:35 Детективы. Художник, что рисует месть

04:00 Детективы. Дурная дача

04:35 Детективы. Восточная любовь



Домашний



04:35 Преступления страсти. 59-я серия - «Отчаяние»

05:25 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 1127-я, 839-я и 1128-я серии

09:25 Давай разведёмся! 680-я серия

10:25 Тест на отцовство. 465-я и 466-я серии

12:35 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»

13:35 Порча. 278-я серия - «По тонкому льду»

14:05 Знахарка. 155-я серия - «Шкура неубитого медведя»

14:35 Верну любимого. 71-я серия - «Параллельные жизни»

15:10 Где живёт Надежда? 1-я - 4-я серии

19:00 Созвучия любви. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Отцовский долг

00:15 Знахарка. Шкура неубитого медведя

00:45 Верну любимого. Параллельные жизни

01:15 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 Преступления страсти. 60-я серия - «Последний шанс»



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Новая общага. 25-я серия

09:30 Универ. Новая общага. 26-я серия

10:00 Универ. Новая общага. 27-я серия - «Личное время»

10:30 Универ. Новая общага. 28-я серия - «Покер»

11:00 Универ. Новая общага. 29-я серия - «Романтика»

11:30 Универ. Новая общага. 30-я серия - «Кристина + Антон»

12:00 Универ. Новая общага. 31-я серия - «Монетка»

12:30 Универ. Новая общага. 32-я серия - «Первый секс»

13:00 Универ. Новая общага. 33-я серия - «Ох-хо-хо»

13:30 Универ. Новая общага. 34-я серия - «Кузя и гей»

14:00 Универ. Новая общага. 35-я серия - «Сплит»

14:30 Универ. Новая общага. 36-я серия - «Примирение»

15:00 СашаТаня. 117-я - 120-я серии

17:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 124-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 262-я - 265-я серии

21:00 На страже пляжа. Сезон 9. 3-я серия

22:00 Хочу замуж

00:05 ЮЗЗЗ. 7-я серия

00:45 Ты_Топ-модель на ТНТ. 7-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 3. 61-я серия

02:45 Comedy Баттл. 19-я серия

03:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия

04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия

06:05 Три кота. Урожай

06:10 Три кота. День рождения мамы

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 3-я серия

09:35 Уральские пельмени. #всеоченьпросто

10:00 Невероятный мир глазами Энцо

12:00 Воронины. Сезон 8. 5-я - 8-я серии

14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 9-я - 16-я серии

18:30 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 Пираты Карибского моря. На краю света

23:25 Турист

01:25 Спасти рядового Райана

04:10 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 6. 21-я серия



Матч ТВ



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Бокс. Матчевая встреча. Россия - Азия. Прямой эфир

14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:15 Гонка

18:40 Новости

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Бавария» (Германия)

02:55 Новости

03:00 Человек из футбола

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Судный день

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Всевидящее око

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 Документальный проект



Звезда



04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Гусарская баллада

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 1812. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 1812. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Венская наступательная операция

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Отряд особого назначения

00:45 Гусарская баллада

02:15 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

03:15 1812. 1-я и 2-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва авангардная

07:00 Новости культуры

07:05 Хождение Кутузова за море. 2-я серия - «Медленное посольство»

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия

08:20 Цвет времени. Карандаш

08:30 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко

09:05 София. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 3-я серия

11:10 ХX век. «Репортаж из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 1-й. «Минувшее проходит предо мною...». 1985

12:10 Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза

12:40 Сёгун. 3-я серия

14:15 Искусственный отбор

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс«

15:50 Кирилл Молчанов

16:30 Цвет времени. Николай Ге

16:45 София. 3-я серия

17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 3-я серия

21:40 Сёгун. 4-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Энигма. «Риккардо Мути«, 1-я часть

00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия

01:05 Острова. Изабелла Юрьева

01:45 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр

02:35 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

06:00 Пятница News. 157-я серия

06:30 Адская кухня. Сезон 3. 13-я серия

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 2-я серия - «Кровавые следы»

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия - «Убийственное лето»

09:50 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

10:55 Готовь как шеф. Сезон 7. 1-я серия

11:00 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

12:10 Адский шеф. Сезон 1. 3-я серия

15:00 Зовите шефа. Сезон 1. 10-я серия - «Москва. Sisters и Сова и медведь»

15:50 На ножах. Сезон 6. 19-я серия - «Ростов-на-Дону. Креветка»

17:00 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

18:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия

21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»

22:50 Молодые ножи. Сезон 1. 7-я серия - «Ольга Бузова. Новогодний выпуск»

00:20 Крысиные бега

02:10 Пятница News. 159-я серия

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 6-я серия - «Москва 2»

03:20 Инсайдеры. Сезон 2. 12-я серия - «Ленинградская область»

04:10 Пятница News. 158-я серия

04:40 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:30 Мультфильмы

07:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 4-я - 6-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Земля Санникова

00:45 Наше кино. История большой любви

01:25 Моя любовь

02:40 Новости

02:55 Культличности

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание и результаты матчей ЧМ-2022



Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 21 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре. КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 6 сентября, результаты игр



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31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Расписание трансляций Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 6 и 7 сентября



В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента. Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 5-й тур чемпионата Германии по футболу



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