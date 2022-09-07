ТВЦ - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 7 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 07.09.2022



04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!

05:20 Мой герой. Валдис Пельш

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Вывих надколенника

08:50 Предчувствие. 13-я серия

09:48 Предчувствие. 14-я серия

10:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

11:30 События

11:55 Практика-2. 13-я серия

12:49 Практика-2. 14-я серия

13:40 Мой герой. Евгений Папунаишвили

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия

16:05 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Трудный ребенок

17:50 События

18:10 «Гостиница «Россия». 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 56-я серия

23:10 90-е. Охрана тела и денег

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Семейные тайны. Никита Хрущев

01:25 Знак качества. Соусы

02:05 Мао Цзэдун. Кровь на снегу

02:45 Осторожно, мошенники! Берегитесь, соседи!

03:15 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия

03:59 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия

04:45 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган



В программе передач возможны изменения.