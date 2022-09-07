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ТВЦ - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 7 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 07.09.2022

04:40 Иван Бортник. Я не Промокашка!
05:20 Мой герой. Валдис Пельш
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Вывих надколенника
08:50 Предчувствие. 13-я серия
09:48 Предчувствие. 14-я серия
10:40 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
11:30 События
11:55 Практика-2. 13-я серия
12:49 Практика-2. 14-я серия
13:40 Мой герой. Евгений Папунаишвили
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия
16:05 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Трудный ребенок
17:50 События
18:10 «Гостиница «Россия». 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 56-я серия
23:10 90-е. Охрана тела и денег
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Семейные тайны. Никита Хрущев
01:25 Знак качества. Соусы
02:05 Мао Цзэдун. Кровь на снегу
02:45 Осторожно, мошенники! Берегитесь, соседи!
03:15 Психология преступления. Жажда счастья. 1-я серия
03:59 Психология преступления. Жажда счастья. 2-я серия
04:45 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

В программе передач возможны изменения.









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