Пятый канал - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 7 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 07.09.2022



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей-3. Врачебная тайна

06:20 Досье человека в «Мерседесе». 1-я серия

07:20 Досье человека в «Мерседесе». 2-я серия

08:40 Последний бронепоезд. 1-я серия

09:00 Известия

09:25 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Цейтнот», 1-я часть

14:20 Лесник. «Цейтнот», 2-я часть

15:20 Лесник. «Призраки», 1-я часть

16:15 Лесник. «Призраки», 2-я часть

17:15 Лесник. «Лесные братья», 1-я часть

17:30 Известия

17:55 Лесник. «Лесные братья», 1-я часть

18:40 Лесник. «Лесные братья», 2-я часть

19:35 След. Подайте на пропитание

20:15 След. Позорная метка

21:00 След. Демон

21:35 След. Дверь от всех ключей

22:25 След. Без кожи

23:10 Свои-5. Второй лишний

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Бывалый

01:10 След. Тепло домашнего пекла

01:50 След. Клуб джентльменов

02:30 След. Беспризорник

03:05 Детективы. Овощ

03:35 Детективы. Художник, что рисует месть

04:00 Детективы. Дурная дача

04:35 Детективы. Восточная любовь



В программе передач возможны изменения.