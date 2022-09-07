Пятый канал - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 7 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 07.09.2022
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей-3. Врачебная тайна
06:20 Досье человека в «Мерседесе». 1-я серия
07:20 Досье человека в «Мерседесе». 2-я серия
08:40 Последний бронепоезд. 1-я серия
09:00 Известия
09:25 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Цейтнот», 1-я часть
14:20 Лесник. «Цейтнот», 2-я часть
15:20 Лесник. «Призраки», 1-я часть
16:15 Лесник. «Призраки», 2-я часть
17:15 Лесник. «Лесные братья», 1-я часть
17:30 Известия
17:55 Лесник. «Лесные братья», 1-я часть
18:40 Лесник. «Лесные братья», 2-я часть
19:35 След. Подайте на пропитание
20:15 След. Позорная метка
21:00 След. Демон
21:35 След. Дверь от всех ключей
22:25 След. Без кожи
23:10 Свои-5. Второй лишний
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Бывалый
01:10 След. Тепло домашнего пекла
01:50 След. Клуб джентльменов
02:30 След. Беспризорник
03:05 Детективы. Овощ
03:35 Детективы. Художник, что рисует месть
04:00 Детективы. Дурная дача
04:35 Детективы. Восточная любовь
В программе передач возможны изменения.