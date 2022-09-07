СТС - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма СТС на 7 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 07.09.2022



04:50 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия

06:05 Три кота. Урожай

06:10 Три кота. День рождения мамы

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 3-я серия

09:35 Уральские пельмени. #всеоченьпросто

10:00 Невероятный мир глазами Энцо

12:00 Воронины. Сезон 8. 5-я - 8-я серии

14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 9-я - 16-я серии

18:30 Классная Катя

19:30 Классная Катя

20:00 Пираты Карибского моря. На краю света

23:25 Турист

01:25 Спасти рядового Райана

04:10 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 6. 21-я серия



В программе передач возможны изменения.