Матч ТВ - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 7 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 07.09.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Бокс. Матчевая встреча. Россия - Азия. Прямой эфир

14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:15 Гонка

18:40 Новости

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Бавария» (Германия)

02:55 Новости

03:00 Человек из футбола

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.