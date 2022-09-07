Матч ТВ - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 7 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 07.09.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Бокс. Матчевая встреча. Россия - Азия. Прямой эфир
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Гонка
18:40 Новости
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Бавария» (Германия)
02:55 Новости
03:00 Человек из футбола
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.