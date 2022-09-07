Звезда - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на 7 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 07.09.2022
04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Гусарская баллада
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 1812. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 1812. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Венская наступательная операция
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Отряд особого назначения
00:45 Гусарская баллада
02:15 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
03:15 1812. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.