Звезда - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Звезда на 7 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 07.09.2022



04:00 Не забывай. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Гусарская баллада

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 1812. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 1812. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Венская наступательная операция

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Отряд особого назначения

00:45 Гусарская баллада

02:15 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

03:15 1812. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.