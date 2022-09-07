Культура - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день

Телепрограмма Культура на 7 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 07.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва авангардная

07:00 Новости культуры

07:05 Хождение Кутузова за море. 2-я серия - «Медленное посольство»

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия

08:20 Цвет времени. Карандаш

08:30 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко

09:05 София. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 3-я серия

11:10 ХX век. «Репортаж из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 1-й. «Минувшее проходит предо мною...». 1985

12:10 Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза

12:40 Сёгун. 3-я серия

14:15 Искусственный отбор

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс«

15:50 Кирилл Молчанов

16:30 Цвет времени. Николай Ге

16:45 София. 3-я серия

17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 3-я серия

21:40 Сёгун. 4-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Энигма. «Риккардо Мути«, 1-я часть

00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия

01:05 Острова. Изабелла Юрьева

01:45 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр

02:35 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест



В программе передач возможны изменения.