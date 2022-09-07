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Культура - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день


Телепрограмма Культура на 7 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 07.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва авангардная
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 2-я серия - «Медленное посольство»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 2-я серия
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:30 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
09:05 София. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 3-я серия
11:10 ХX век. «Репортаж из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 1-й. «Минувшее проходит предо мною...». 1985
12:10 Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза
12:40 Сёгун. 3-я серия
14:15 Искусственный отбор
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс«
15:50 Кирилл Молчанов
16:30 Цвет времени. Николай Ге
16:45 София. 3-я серия
17:40 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 3-я серия
21:40 Сёгун. 4-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Энигма. «Риккардо Мути«, 1-я часть
00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия
01:05 Острова. Изабелла Юрьева
01:45 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр
02:35 Первые в мире. Николай Бенардос. Русский Гефест

В программе передач возможны изменения.









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