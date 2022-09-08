Программа передач ТВ России на четверг 8 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на четверг 8 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 08.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 16-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 8-я серия - «Глава VIII»
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 27-я серия - «Шанс»
01:55 Морозова. 28-я серия - «Кукла»
02:50 Срочно в номер! 1-я и 2-я серии - «Черный бумер»
ТВЦ
04:45 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
05:20 Мой герой. Евгений Папунаишвили
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Удаление желчного пузыря
08:50 Предчувствие. 15-я серия
09:45 Предчувствие. 16-я серия
10:40 Людмила Иванова. Не унывай!
11:30 События
11:50 Практика-2. 15-я серия
12:47 Практика-2. 16-я серия
13:40 Мой герой. Татьяна Веденеева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия
16:01 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Месть фанатки
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Закаты и рассветы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Тайный папа
23:10 Актёрские драмы. Печки-лавочки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Семейные тайны. Леонид Брежнев
01:25 Красавица советского кино
02:05 Мао Цзэдун. Красная императрица
02:50 Осторожно, мошенники! Страдания «звездных« дачников«
03:15 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия
03:59 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия
04:45 Людмила Иванова. Не унывай!
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Смерть в прямом эфире
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Засада
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Нагуляла вдовцу?
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 7-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 8-я серия
21:40 Рикошет-2. 7-я серия
22:35 Рикошет-2. 8-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:30 Поздняков
00:45 Мы и наука. Наука и мы
01:45 Мент в законе-4. «Доходное место», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Дембель
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Улицы разбитых фонарей-2. 1-я часть - «Дело № 1999»
06:40 Улицы разбитых фонарей-2. 2-я часть - «Дело № 1999»
07:30 Тихое следствие
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Тихое следствие
09:40 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Мститель», 1-я часть
14:20 Лесник. «Мститель», 2-я часть
15:20 Лесник. «Выстрел», 1-я часть
16:20 Лесник. «Выстрел», 2-я часть
17:15 Лесник. «Заповедник«, 1-я часть
17:30 Известия
17:55 Лесник. «Заповедник», 1-я часть
18:40 Лесник. «Заповедник», 2-я часть
19:35 След. Девушка с приветом
20:25 След. Ликвидатор
21:25 След. Прочь маски
22:25 След. Укротитель железных дорог
23:10 Свои-5. Доула
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Горячие поздравления
01:15 След. Клиника
01:55 След. Дистанция
02:30 След. Соль
03:05 Детективы. Дочки, внучки
03:40 Детективы. Бытовая дипломатия
04:05 Детективы. Страховка
04:30 Детективы. Санитарный день
Домашний
04:35 Преступления страсти. 60-я серия - «Последний шанс»
05:25 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 1128-я, 840-я и 1129-я серии
09:05 Давай разведёмся! 681-я серия
10:05 Тест на отцовство. 467-я и 468-я серии
12:15 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»
13:15 Порча. 279-я серия - «Марафонец»
13:45 Знахарка. 156-я серия - «Любимая дочка»
14:20 Верну любимого. 72-я серия - «Сладкая жизнь»
14:55 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии
19:00 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
23:20 Порча. 137-я и 138-я серии - «137-я серия - «Кровь на моих руках». 138-я серия - «Мой враг - электричество»
00:30 Знахарка. Любимая дочка
01:00 Верну любимого. Сладкая жизнь
01:30 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 6 кадров
ТНТ
04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия
05:05 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Перезагрузка. 520-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 37-я серия - «Инцидент»
09:30 Универ. Новая общага. 38-я серия
10:00 Универ. Новая общага. 39-я серия - «Возвращение»
10:30 Универ. Новая общага. 40-я серия - «Беременная»
11:00 Универ. Новая общага. 41-я серия - «Детектив»
11:30 Универ. Новая общага. 42-я серия - «Шовинист»
12:00 Универ. Новая общага. 43-я серия - «Ограбление»
12:30 Универ. Новая общага. 44-я серия - «Сосед»
13:00 Универ. Новая общага. 45-я серия - «Выборы»
13:30 Универ. Новая общага. 46-я серия - «Майкл + Ксения»
14:00 Универ. Новая общага. 47-я серия - «Талоны»
14:30 Универ. Новая общага. 48-я серия - «Кузина женитьба»
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 125-я - 132-я серии
19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 263-я - 266-я серии
21:00 На страже пляжа. 4-я серия
22:00 Честный развод
00:00 ЮЗЗЗ. 8-я серия
00:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 8-я серия
02:05 Импровизация. Сезон 3. 62-я серия
02:50 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«
04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 252-я - 254-я серии
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Кулинарное шоу
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Inтуристы. Сезон 1. 4-я серия
09:35 Уральские пельмени. #взрослыедети
10:00 Турист
12:00 Воронины. Сезон 8. 9-я - 12-я серии
14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 17-я - 20-я серии
16:15 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 4-я серии
18:30 Классная Катя. 3-я серия
19:30 Классная Катя. 5-я серия
20:00 Пираты Карибского моря: На странных берегах
22:45 Зубная фея
00:45 Невероятный мир глазами Энцо
02:45 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 6. 25-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 6. 26-я - 29-я серии
Матч ТВ
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучшие из лучших-3: Назад повернуть нельзя
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Непревзойденный
18:40 Новости
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» (Швейцария) - «Арсенал» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Монако» (Франция)
02:55 Новости
03:00 Матч! Парад
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Грань будущего
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Хроники Риддика. Черная дыра
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
05:00 1812. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Ответный ход
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не забывай. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
17:25 Освобождение
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Огненный штурм Буда и Пешта
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Ответный ход
00:50 Жаворонок
02:15 Пассажир с «Экватора«
03:35 Классные игры
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва помещичья
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 3-я серия - «В Стамбуле»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:30 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская
09:05 София. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 4-я серия
11:10 ХX век. «Репортаж из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 2-й. «Друзья и встречи». 1986
12:10 Лев Оборин. Первый из Страны Советов
12:40 Сёгун. 4-я серия
14:15 Абсолютный слух
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Сарафан для самарчанки
15:45 Битва за гитару. Александр Иванов-Крамской
16:25 София. 4-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 «Хлеб, «Север» и кобальт». День памяти жертв блокады Ленинграда
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 4-я серия
21:40 Сёгун. 5-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Энигма. «Риккардо Мути», 2-я часть
00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
01:05 Александр Галин. Человек-оркестр
01:50 Мастера мирового исполнительского искусства. Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский филармонический оркестр
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
06:20 Пятница News. 158-я серия
06:50 Адская кухня. Сезон 3. 14-я серия
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия - «Убийственное лето»
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 4-я серия - «Смертельный соблазн»
10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия
12:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»
13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 14-я серия
15:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия
17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 5-я серия
22:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
23:50 Детектор. Сезон 1. 8-я серия - «Павел Раков»
01:00 Пятница News. 160-я серия
01:20 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
03:00 Пятница News. 159-я серия
03:20 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
04:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:25 Мультфильмы
07:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 7-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Барышня-крестьянка
01:00 Наше кино. История большой любви
01:25 Белый клык
02:45 Новости
03:00 Специальный репортаж
03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.