Программа передач ТВ России на четверг 8 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на четверг 8 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 08.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 16-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 8-я серия - «Глава VIII»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 27-я серия - «Шанс»

01:55 Морозова. 28-я серия - «Кукла»

02:50 Срочно в номер! 1-я и 2-я серии - «Черный бумер»



ТВЦ



04:45 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

05:20 Мой герой. Евгений Папунаишвили

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Удаление желчного пузыря

08:50 Предчувствие. 15-я серия

09:45 Предчувствие. 16-я серия

10:40 Людмила Иванова. Не унывай!

11:30 События

11:50 Практика-2. 15-я серия

12:47 Практика-2. 16-я серия

13:40 Мой герой. Татьяна Веденеева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия

16:01 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Месть фанатки

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Закаты и рассветы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Тайный папа

23:10 Актёрские драмы. Печки-лавочки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Семейные тайны. Леонид Брежнев

01:25 Красавица советского кино

02:05 Мао Цзэдун. Красная императрица

02:50 Осторожно, мошенники! Страдания «звездных« дачников«

03:15 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия

03:59 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия

04:45 Людмила Иванова. Не унывай!



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Смерть в прямом эфире

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Засада

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Нагуляла вдовцу?

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 7-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 8-я серия

21:40 Рикошет-2. 7-я серия

22:35 Рикошет-2. 8-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:30 Поздняков

00:45 Мы и наука. Наука и мы

01:45 Мент в законе-4. «Доходное место», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Дембель



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Улицы разбитых фонарей-2. 1-я часть - «Дело № 1999»

06:40 Улицы разбитых фонарей-2. 2-я часть - «Дело № 1999»

07:30 Тихое следствие

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Тихое следствие

09:40 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Мститель», 1-я часть

14:20 Лесник. «Мститель», 2-я часть

15:20 Лесник. «Выстрел», 1-я часть

16:20 Лесник. «Выстрел», 2-я часть

17:15 Лесник. «Заповедник«, 1-я часть

17:30 Известия

17:55 Лесник. «Заповедник», 1-я часть

18:40 Лесник. «Заповедник», 2-я часть

19:35 След. Девушка с приветом

20:25 След. Ликвидатор

21:25 След. Прочь маски

22:25 След. Укротитель железных дорог

23:10 Свои-5. Доула

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Горячие поздравления

01:15 След. Клиника

01:55 След. Дистанция

02:30 След. Соль

03:05 Детективы. Дочки, внучки

03:40 Детективы. Бытовая дипломатия

04:05 Детективы. Страховка

04:30 Детективы. Санитарный день



Домашний



04:35 Преступления страсти. 60-я серия - «Последний шанс»

05:25 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 1128-я, 840-я и 1129-я серии

09:05 Давай разведёмся! 681-я серия

10:05 Тест на отцовство. 467-я и 468-я серии

12:15 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»

13:15 Порча. 279-я серия - «Марафонец»

13:45 Знахарка. 156-я серия - «Любимая дочка»

14:20 Верну любимого. 72-я серия - «Сладкая жизнь»

14:55 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии

19:00 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

23:20 Порча. 137-я и 138-я серии - «137-я серия - «Кровь на моих руках». 138-я серия - «Мой враг - электричество»

00:30 Знахарка. Любимая дочка

01:00 Верну любимого. Сладкая жизнь

01:30 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 6 кадров



ТНТ



04:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия

05:05 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Перезагрузка. 520-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 37-я серия - «Инцидент»

09:30 Универ. Новая общага. 38-я серия

10:00 Универ. Новая общага. 39-я серия - «Возвращение»

10:30 Универ. Новая общага. 40-я серия - «Беременная»

11:00 Универ. Новая общага. 41-я серия - «Детектив»

11:30 Универ. Новая общага. 42-я серия - «Шовинист»

12:00 Универ. Новая общага. 43-я серия - «Ограбление»

12:30 Универ. Новая общага. 44-я серия - «Сосед»

13:00 Универ. Новая общага. 45-я серия - «Выборы»

13:30 Универ. Новая общага. 46-я серия - «Майкл + Ксения»

14:00 Универ. Новая общага. 47-я серия - «Талоны»

14:30 Универ. Новая общага. 48-я серия - «Кузина женитьба»

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 125-я - 132-я серии

19:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 263-я - 266-я серии

21:00 На страже пляжа. 4-я серия

22:00 Честный развод

00:00 ЮЗЗЗ. 8-я серия

00:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 8-я серия

02:05 Импровизация. Сезон 3. 62-я серия

02:50 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«

04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 23-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 53-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 252-я - 254-я серии

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Кулинарное шоу

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 4-я серия

09:35 Уральские пельмени. #взрослыедети

10:00 Турист

12:00 Воронины. Сезон 8. 9-я - 12-я серии

14:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 17-я - 20-я серии

16:15 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 4-я серии

18:30 Классная Катя. 3-я серия

19:30 Классная Катя. 5-я серия

20:00 Пираты Карибского моря: На странных берегах

22:45 Зубная фея

00:45 Невероятный мир глазами Энцо

02:45 6 кадров. Сезон 6. 24-я серия

03:05 6 кадров. Сезон 6. 25-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 6. 26-я - 29-я серии



Матч ТВ



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Лучшие из лучших-3: Назад повернуть нельзя

14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:15 Непревзойденный

18:40 Новости

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» (Швейцария) - «Арсенал» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Монако» (Франция)

02:55 Новости

03:00 Матч! Парад

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Грань будущего

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Хроники Риддика. Черная дыра

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



05:00 1812. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Ответный ход

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не забывай. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

17:25 Освобождение

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Огненный штурм Буда и Пешта

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Ответный ход

00:50 Жаворонок

02:15 Пассажир с «Экватора«

03:35 Классные игры



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва помещичья

07:00 Новости культуры

07:05 Хождение Кутузова за море. 3-я серия - «В Стамбуле»

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия

08:20 Цвет времени. Клод Моне

08:30 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская

09:05 София. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 4-я серия

11:10 ХX век. «Репортаж из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 2-й. «Друзья и встречи». 1986

12:10 Лев Оборин. Первый из Страны Советов

12:40 Сёгун. 4-я серия

14:15 Абсолютный слух

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Сарафан для самарчанки

15:45 Битва за гитару. Александр Иванов-Крамской

16:25 София. 4-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 «Хлеб, «Север» и кобальт». День памяти жертв блокады Ленинграда

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 4-я серия

21:40 Сёгун. 5-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Энигма. «Риккардо Мути», 2-я часть

00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия

01:05 Александр Галин. Человек-оркестр

01:50 Мастера мирового исполнительского искусства. Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский филармонический оркестр

02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

06:20 Пятница News. 158-я серия

06:50 Адская кухня. Сезон 3. 14-я серия

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия - «Убийственное лето»

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 4-я серия - «Смертельный соблазн»

10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия

12:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»

13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 14-я серия

15:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия

17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 5-я серия

22:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

23:50 Детектор. Сезон 1. 8-я серия - «Павел Раков»

01:00 Пятница News. 160-я серия

01:20 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»

02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»

03:00 Пятница News. 159-я серия

03:20 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

04:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Мультфильмы

07:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 7-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Бабий бунт, или Война в Новосёлково. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Барышня-крестьянка

01:00 Наше кино. История большой любви

01:25 Белый клык

02:45 Новости

03:00 Специальный репортаж

03:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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