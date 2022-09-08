Программа передач ТВЦ на 8 сентября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 08.09.2022
04:45 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган
05:20 Мой герой. Евгений Папунаишвили
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Удаление желчного пузыря
08:50 Предчувствие. 15-я серия
09:45 Предчувствие. 16-я серия
10:40 Людмила Иванова. Не унывай!
11:30 События
11:50 Практика-2. 15-я серия
12:47 Практика-2. 16-я серия
13:40 Мой герой. Татьяна Веденеева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия
16:01 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия
17:00 Хроники московского быта. Месть фанатки
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Закаты и рассветы. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Тайный папа
23:10 Актёрские драмы. Печки-лавочки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Семейные тайны. Леонид Брежнев
01:25 Красавица советского кино
02:05 Мао Цзэдун. Красная императрица
02:50 Осторожно, мошенники! Страдания «звездных« дачников«
03:15 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия
03:59 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия
04:45 Людмила Иванова. Не унывай!
В программе передач возможны изменения.