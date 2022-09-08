Программа передач ТВЦ на 8 сентября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 08.09.2022



04:45 Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

05:20 Мой герой. Евгений Папунаишвили

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Удаление желчного пузыря

08:50 Предчувствие. 15-я серия

09:45 Предчувствие. 16-я серия

10:40 Людмила Иванова. Не унывай!

11:30 События

11:50 Практика-2. 15-я серия

12:47 Практика-2. 16-я серия

13:40 Мой герой. Татьяна Веденеева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия

16:01 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия

17:00 Хроники московского быта. Месть фанатки

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Закаты и рассветы. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Тайный папа

23:10 Актёрские драмы. Печки-лавочки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Семейные тайны. Леонид Брежнев

01:25 Красавица советского кино

02:05 Мао Цзэдун. Красная императрица

02:50 Осторожно, мошенники! Страдания «звездных« дачников«

03:15 Психология преступления. Зона комфорта. 1-я серия

03:59 Психология преступления. Зона комфорта. 2-я серия

04:45 Людмила Иванова. Не унывай!



В программе передач возможны изменения.