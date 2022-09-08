НТВ на 8 сентября 2022 - программа передач

Телепрограмма НТВ на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 08.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Смерть в прямом эфире
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Засада
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Черный список», 1-я и 2-я серии. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Нагуляла вдовцу?
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 7-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 8-я серия
21:40 Рикошет-2. 7-я серия
22:35 Рикошет-2. 8-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:30 Поздняков
00:45 Мы и наука. Наука и мы
01:45 Мент в законе-4. «Доходное место», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Дембель
В программе передач возможны изменения.