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Программа передач Пятый канал на 8 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 8 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 08.09.2022

05:00 Известия
05:45 Улицы разбитых фонарей-2. 1-я часть - «Дело № 1999»
06:40 Улицы разбитых фонарей-2. 2-я часть - «Дело № 1999»
07:30 Тихое следствие
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Тихое следствие
09:40 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Мститель», 1-я часть
14:20 Лесник. «Мститель», 2-я часть
15:20 Лесник. «Выстрел», 1-я часть
16:20 Лесник. «Выстрел», 2-я часть
17:15 Лесник. «Заповедник«, 1-я часть
17:30 Известия
17:55 Лесник. «Заповедник», 1-я часть
18:40 Лесник. «Заповедник», 2-я часть
19:35 След. Девушка с приветом
20:25 След. Ликвидатор
21:25 След. Прочь маски
22:25 След. Укротитель железных дорог
23:10 Свои-5. Доула
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Горячие поздравления
01:15 След. Клиника
01:55 След. Дистанция
02:30 След. Соль
03:05 Детективы. Дочки, внучки
03:40 Детективы. Бытовая дипломатия
04:05 Детективы. Страховка
04:30 Детективы. Санитарный день

В программе передач возможны изменения.









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