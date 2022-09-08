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Программа передач Домашний на 8 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Домашний на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.

Программа передач на 08.09.2022

04:35 Преступления страсти. 60-я серия - «Последний шанс»
05:25 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 1128-я, 840-я и 1129-я серии
09:05 Давай разведёмся! 681-я серия
10:05 Тест на отцовство. 467-я и 468-я серии
12:15 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»
13:15 Порча. 279-я серия - «Марафонец»
13:45 Знахарка. 156-я серия - «Любимая дочка»
14:20 Верну любимого. 72-я серия - «Сладкая жизнь»
14:55 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии
19:00 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
23:20 Порча. 137-я и 138-я серии - «137-я серия - «Кровь на моих руках». 138-я серия - «Мой враг - электричество»
00:30 Знахарка. Любимая дочка
01:00 Верну любимого. Сладкая жизнь
01:30 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 6 кадров

В программе передач возможны изменения.









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