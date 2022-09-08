Программа передач Домашний на 8 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 08.09.2022



04:35 Преступления страсти. 60-я серия - «Последний шанс»

05:25 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 1128-я, 840-я и 1129-я серии

09:05 Давай разведёмся! 681-я серия

10:05 Тест на отцовство. 467-я и 468-я серии

12:15 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»

13:15 Порча. 279-я серия - «Марафонец»

13:45 Знахарка. 156-я серия - «Любимая дочка»

14:20 Верну любимого. 72-я серия - «Сладкая жизнь»

14:55 Придуманное счастье. 1-я - 4-я серии

19:00 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

23:20 Порча. 137-я и 138-я серии - «137-я серия - «Кровь на моих руках». 138-я серия - «Мой враг - электричество»

00:30 Знахарка. Любимая дочка

01:00 Верну любимого. Сладкая жизнь

01:30 Понять. Простить. «Лакомый кусочек». «Отчаянный шаг»

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 6 кадров



В программе передач возможны изменения.