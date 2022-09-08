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Программа передач Матч ТВ на 8 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 08.09.2022

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучшие из лучших-3: Назад повернуть нельзя
14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
15:30 Новости
15:35 Все на Матч!
16:15 Непревзойденный
18:40 Новости
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» (Швейцария) - «Арсенал» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Монако» (Франция)
02:55 Новости
03:00 Матч! Парад
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









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