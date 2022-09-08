Программа передач Матч ТВ на 8 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 08.09.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Лучшие из лучших-3: Назад повернуть нельзя

14:55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

15:30 Новости

15:35 Все на Матч!

16:15 Непревзойденный

18:40 Новости

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» (Швейцария) - «Арсенал» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал Сосьедад» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Монако» (Франция)

02:55 Новости

03:00 Матч! Парад

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.