Программа передач Звезда на 8 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 08.09.2022
05:00 1812. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Ответный ход
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не забывай. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
17:25 Освобождение
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освобождение Европы. Огненный штурм Буда и Пешта
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Ответный ход
00:50 Жаворонок
02:15 Пассажир с «Экватора»
03:35 Классные игры
В программе передач возможны изменения.