Программа передач Звезда на 8 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 08.09.2022



05:00 1812. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Ответный ход

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не забывай. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

17:25 Освобождение

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освобождение Европы. Огненный штурм Буда и Пешта

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Ответный ход

00:50 Жаворонок

02:15 Пассажир с «Экватора»

03:35 Классные игры



В программе передач возможны изменения.