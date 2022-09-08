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Программа передач Культура на 8 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 08.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва помещичья
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 3-я серия - «В Стамбуле»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:30 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская
09:05 София. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 4-я серия
11:10 ХX век. «Репортаж из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 2-й. «Друзья и встречи». 1986
12:10 Лев Оборин. Первый из Страны Советов
12:40 Сёгун. 4-я серия
14:15 Абсолютный слух
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Сарафан для самарчанки
15:45 Битва за гитару. Александр Иванов-Крамской
16:25 София. 4-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 «Хлеб, «Север» и кобальт». День памяти жертв блокады Ленинграда
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 4-я серия
21:40 Сёгун. 5-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Энигма. «Риккардо Мути», 2-я часть
00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
01:05 Александр Галин. Человек-оркестр
01:50 Мастера мирового исполнительского искусства. Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский филармонический оркестр
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

В программе передач возможны изменения.









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