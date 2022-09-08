Программа передач Культура на 8 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 08.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва помещичья

07:00 Новости культуры

07:05 Хождение Кутузова за море. 3-я серия - «В Стамбуле»

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 3-я серия

08:20 Цвет времени. Клод Моне

08:30 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская

09:05 София. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 4-я серия

11:10 ХX век. «Репортаж из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 2-й. «Друзья и встречи». 1986

12:10 Лев Оборин. Первый из Страны Советов

12:40 Сёгун. 4-я серия

14:15 Абсолютный слух

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Сарафан для самарчанки

15:45 Битва за гитару. Александр Иванов-Крамской

16:25 София. 4-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 «Хлеб, «Север» и кобальт». День памяти жертв блокады Ленинграда

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 4-я серия

21:40 Сёгун. 5-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Энигма. «Риккардо Мути», 2-я часть

00:15 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия

01:05 Александр Галин. Человек-оркестр

01:50 Мастера мирового исполнительского искусства. Юджа Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский филармонический оркестр

02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»



В программе передач возможны изменения.