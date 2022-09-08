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Программа передач Пятница на 8 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 08.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
06:20 Пятница News. 158-я серия
06:50 Адская кухня. Сезон 3. 14-я серия
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия - «Убийственное лето»
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 4-я серия - «Смертельный соблазн»
10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия
12:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»
13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 14-я серия
15:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия
17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 5-я серия
22:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
23:50 Детектор. Сезон 1. 8-я серия - «Павел Раков»
01:00 Пятница News. 160-я серия
01:20 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»
02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»
03:00 Пятница News. 159-я серия
03:20 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
04:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

В программе передач возможны изменения.









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