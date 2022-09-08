Программа передач Пятница на 8 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 8 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 08.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

06:20 Пятница News. 158-я серия

06:50 Адская кухня. Сезон 3. 14-я серия

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 2. 3-я серия - «Убийственное лето»

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 4-я серия - «Смертельный соблазн»

10:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия

12:00 Любовь на выживание. Сезон 1. 10-я серия - «Таня и Женя»

13:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 14-я серия

15:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 20-я серия

17:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 9-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

20:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 5-я серия

22:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

23:50 Детектор. Сезон 1. 8-я серия - «Павел Раков»

01:00 Пятница News. 160-я серия

01:20 Инсайдеры. Сезон 2. 5-я серия - «Красноярск»

02:10 Инсайдеры. Сезон 2. 16-я серия - «Самара»

03:00 Пятница News. 159-я серия

03:20 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

04:20 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»



В программе передач возможны изменения.