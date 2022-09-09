Программа передач ТВ России на пятницу 9 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на пятницу 9 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 09.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022»
00:25 «Жизнь обаятельного человека». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова
01:40 Наедине со всеми
02:25 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:40 Улыбка на ночь
00:45 Княжна из хрущевки
04:10 Срочно в номер! 1-я серия - «Как стать моделью»
ТВЦ
04:45 Людмила Иванова. Не унывай!
05:20 Мой герой. Татьяна Веденеева
06:00 Настроение
08:15 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников
08:50 Девушка средних лет. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Девушка средних лет. 4-я серия
12:45 Елена и Капитан. 1-я серия
13:56 Елена и Капитан. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Елена и Капитан. 3-я серия
16:16 Елена и Капитан. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра
17:50 События
18:10 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия
19:02 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия
20:00 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия
20:57 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Подмосковные вечера
00:40 Самая обаятельная и привлекательная
02:00 Покровские ворота. 1-я серия
03:02 Покровские ворота. 2-я серия
04:10 Петровка, 38
04:35 Закаты и рассветы. 1-я серия
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Дембель
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Клюквенники
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 9-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 10-я серия
21:40 Рикошет-2. 9-я серия
22:40 Рикошет-2. 10-я серия
23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:45 Таинственная Россия
03:25 Мент в законе-5. «Месть кручи», 1-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-2. «Отпуск для героев», 1-я часть
06:15 Улицы разбитых фонарей-2. «Отпуск для героев», 2-я часть
06:55 Немедленное реагирование. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:25 Немедленное реагирование. 3-я - 6-я серии
13:00 Известия
13:25 Немедленное реагирование. 6-я - 10-я серии
17:30 Известия
17:55 Немедленное реагирование. 10-я серия
18:10 След. Доспехи мары
19:05 След. Аромат золота
19:50 След. Богадельня
20:45 След. Антикризисные меры
21:35 След. Прокрустово ложе
22:25 След. Марионетки
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой
00:55 Свои-5. Седьмая пуля
01:30 Свои-5. В объятьях паука
02:10 Свои-5. Второй лишний
02:45 Свои-5. Доула
03:20 Такая работа. Врачебные тайны
04:00 Такая работа. Людям свойственно ошибаться
04:35 Такая работа. Жизнь и смерть
Домашний
04:55 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 1129-я, 841-я и 1130-я серии
09:05 Давай разведёмся! 682-я серия
10:05 Тест на отцовство. 469-я и 470-я серии
12:15 Понять. Простить. 303-я серия - «Выгодная партия». 304-я серия - «Неидеальная невестка»
13:15 Порча. 280-я серия - «Идеальный незнакомец»
13:45 Знахарка. 157-я серия - «За стеной»
14:20 Верну любимого. 73-я серия - «Назло»
14:50 Созвучия любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Цена ошибки. 1-я - 4-я серии
23:00 Предсказания 2.2. 2-я серия
00:00 Порча. Единственная
01:00 Знахарка. За стеной
01:30 Верну любимого. Назло
02:00 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
07:00 Простоквашино
07:30 Снежная королева
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 133-я - 152-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 8. 199-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я серия
22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 139-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 25-я серия
01:00 «Отель «Белград»
02:40 Импровизация. Сезон 3. 63-я серия
03:30 Comedy Баттл. 1-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия
06:05 Три кота. Папа за маму
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Суперлига. Сезон 1. 4-я серия
10:35 Нищеброды
12:20 Уральские пельмени. #сообразимнатроих
13:05 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики
14:00 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей «А»
16:15 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»
17:50 Уральские пельмени. Нежная королева
19:20 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
23:35 Бесславные ублюдки
02:30 Спасти рядового Райана
Матч ТВ
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучший из лучших-4: Без предупреждения
14:55 Футбол. Еврокубки. Обзор
15:25 Новости
15:30 Олимпийские игры-1972. СССР - США. Прямой эфир
16:25 Мини-футбол. PARI-Суперкубок России. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Синара» (Екатеринбург). Прямой эфир
18:25 Все на Матч!
18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. ACA. В. Немчинов - Н. Дипчиков. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Точная ставка
01:05 Под прикрытием: Удар и пистолет
02:55 Новости
03:00 Всё о главном
03:25 Художественная гимнастика. Гала-концерт. Трансляция из Москвы
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Код 8
21:50 Гравитация
23:00 Новости
23:25 Гравитация
00:00 Скайлайн
01:40 Друзья до смерти
03:05 Руины
04:30 Невероятно интересные истории
Звезда
03:35 Классные игры
05:20 Девушка с характером
06:45 День свадьбы придется уточнить
09:00 Новости дня
09:20 Первый троллейбус
11:15 Экипаж машины боевой
12:40 Охота на асфальте. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Охота на асфальте. 1-я - 4-я серии
14:05 Охота на асфальте. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
17:15 Охота на асфальте. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Охота на асфальте. 5-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Строгая мужская жизнь
01:25 Первый троллейбус
02:50 Жаворонок
04:20 Пассажир с «Экватора»
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Дома в серебряных тонах
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 4-я серия - «В дыму славы»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
08:25 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов
09:05 София. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия
11:15 Цвет времени. Михаил Врубель
11:25 Запечатленное время. На заре воздухоплавания
12:00 Сёгун. 5-я и 6-я серии
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Иркутск
15:35 Александр Галин. Человек-оркестр
16:25 София. 5-я серия
17:20 Мастера мирового исполнительского искусства. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр Западно-Восточный Диван
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Искатели. Пропавшая экспедиция
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия
21:40 Сёгун. 6-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Холодным днем в парке
01:20 Искатели. Пропавшая экспедиция
02:10 «Приключения Васи Куролесова». «Аргонавты»
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
06:00 Пятница News. 159-я серия
06:30 Адская кухня. Сезон 3. 15-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 4-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 5-я серия
10:00 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»
11:00 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
12:00 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»
13:10 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
19:00 Невероятный Халк
21:20 Халк
00:00 Невероятный Халк
01:50 Пятница News. 161-я серия
02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»
03:10 Пятница News. 160-я серия
03:30 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:10 Мультфильмы
07:25 Слава. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Слава. 3-я и 4-я серии
11:20 Старики-разбойники
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:35 Земля Санникова
21:30 Человек с бульвара Капуцинов
23:15 Гори, гори моя звезда
00:50 Подкидыш
02:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.