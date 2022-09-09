Программа передач ТВ России на пятницу 9 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на пятницу 9 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 09.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022»

00:25 «Жизнь обаятельного человека». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова

01:40 Наедине со всеми

02:25 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:40 Улыбка на ночь

00:45 Княжна из хрущевки

04:10 Срочно в номер! 1-я серия - «Как стать моделью»



ТВЦ



04:45 Людмила Иванова. Не унывай!

05:20 Мой герой. Татьяна Веденеева

06:00 Настроение

08:15 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников

08:50 Девушка средних лет. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Девушка средних лет. 4-я серия

12:45 Елена и Капитан. 1-я серия

13:56 Елена и Капитан. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Елена и Капитан. 3-я серия

16:16 Елена и Капитан. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра

17:50 События

18:10 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия

19:02 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия

20:00 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия

20:57 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Подмосковные вечера

00:40 Самая обаятельная и привлекательная

02:00 Покровские ворота. 1-я серия

03:02 Покровские ворота. 2-я серия

04:10 Петровка, 38

04:35 Закаты и рассветы. 1-я серия



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Дембель

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Клюквенники

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 9-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 10-я серия

21:40 Рикошет-2. 9-я серия

22:40 Рикошет-2. 10-я серия

23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:45 Таинственная Россия

03:25 Мент в законе-5. «Месть кручи», 1-я - 4-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-2. «Отпуск для героев», 1-я часть

06:15 Улицы разбитых фонарей-2. «Отпуск для героев», 2-я часть

06:55 Немедленное реагирование. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:25 Немедленное реагирование. 3-я - 6-я серии

13:00 Известия

13:25 Немедленное реагирование. 6-я - 10-я серии

17:30 Известия

17:55 Немедленное реагирование. 10-я серия

18:10 След. Доспехи мары

19:05 След. Аромат золота

19:50 След. Богадельня

20:45 След. Антикризисные меры

21:35 След. Прокрустово ложе

22:25 След. Марионетки

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой

00:55 Свои-5. Седьмая пуля

01:30 Свои-5. В объятьях паука

02:10 Свои-5. Второй лишний

02:45 Свои-5. Доула

03:20 Такая работа. Врачебные тайны

04:00 Такая работа. Людям свойственно ошибаться

04:35 Такая работа. Жизнь и смерть



Домашний



04:55 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних. 1129-я, 841-я и 1130-я серии

09:05 Давай разведёмся! 682-я серия

10:05 Тест на отцовство. 469-я и 470-я серии

12:15 Понять. Простить. 303-я серия - «Выгодная партия». 304-я серия - «Неидеальная невестка»

13:15 Порча. 280-я серия - «Идеальный незнакомец»

13:45 Знахарка. 157-я серия - «За стеной»

14:20 Верну любимого. 73-я серия - «Назло»

14:50 Созвучия любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Цена ошибки. 1-я - 4-я серии

23:00 Предсказания 2.2. 2-я серия

00:00 Порча. Единственная

01:00 Знахарка. За стеной

01:30 Верну любимого. Назло

02:00 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

07:00 Простоквашино

07:30 Снежная королева

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 133-я - 152-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 8. 199-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я серия

22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 139-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 25-я серия

01:00 «Отель «Белград»

02:40 Импровизация. Сезон 3. 63-я серия

03:30 Comedy Баттл. 1-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия

06:05 Три кота. Папа за маму

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Суперлига. Сезон 1. 4-я серия

10:35 Нищеброды

12:20 Уральские пельмени. #сообразимнатроих

13:05 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики

14:00 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей «А»

16:15 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»

17:50 Уральские пельмени. Нежная королева

19:20 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

23:35 Бесславные ублюдки

02:30 Спасти рядового Райана



Матч ТВ



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Лучший из лучших-4: Без предупреждения

14:55 Футбол. Еврокубки. Обзор

15:25 Новости

15:30 Олимпийские игры-1972. СССР - США. Прямой эфир

16:25 Мини-футбол. PARI-Суперкубок России. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Синара» (Екатеринбург). Прямой эфир

18:25 Все на Матч!

18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:30 Смешанные единоборства. ACA. В. Немчинов - Н. Дипчиков. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Точная ставка

01:05 Под прикрытием: Удар и пистолет

02:55 Новости

03:00 Всё о главном

03:25 Художественная гимнастика. Гала-концерт. Трансляция из Москвы



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Код 8

21:50 Гравитация

23:00 Новости

23:25 Гравитация

00:00 Скайлайн

01:40 Друзья до смерти

03:05 Руины

04:30 Невероятно интересные истории



Звезда



03:35 Классные игры

05:20 Девушка с характером

06:45 День свадьбы придется уточнить

09:00 Новости дня

09:20 Первый троллейбус

11:15 Экипаж машины боевой

12:40 Охота на асфальте. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Охота на асфальте. 1-я - 4-я серии

14:05 Охота на асфальте. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

17:15 Охота на асфальте. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Охота на асфальте. 5-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Строгая мужская жизнь

01:25 Первый троллейбус

02:50 Жаворонок

04:20 Пассажир с «Экватора»



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Дома в серебряных тонах

07:00 Новости культуры

07:05 Хождение Кутузова за море. 4-я серия - «В дыму славы»

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия

08:25 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов

09:05 София. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия

11:15 Цвет времени. Михаил Врубель

11:25 Запечатленное время. На заре воздухоплавания

12:00 Сёгун. 5-я и 6-я серии

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Иркутск

15:35 Александр Галин. Человек-оркестр

16:25 София. 5-я серия

17:20 Мастера мирового исполнительского искусства. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр Западно-Восточный Диван

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 Искатели. Пропавшая экспедиция

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия

21:40 Сёгун. 6-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Холодным днем в парке

01:20 Искатели. Пропавшая экспедиция

02:10 «Приключения Васи Куролесова». «Аргонавты»



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

06:00 Пятница News. 159-я серия

06:30 Адская кухня. Сезон 3. 15-я серия

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 4-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 5-я серия

10:00 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»

11:00 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

12:00 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»

13:10 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

19:00 Невероятный Халк

21:20 Халк

00:00 Невероятный Халк

01:50 Пятница News. 161-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»

03:10 Пятница News. 160-я серия

03:30 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:10 Мультфильмы

07:25 Слава. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Слава. 3-я и 4-я серии

11:20 Старики-разбойники

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:35 Земля Санникова

21:30 Человек с бульвара Капуцинов

23:15 Гори, гори моя звезда

00:50 Подкидыш

02:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 9 сентября 2022 на весь день Программа передач Культура на 9 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 9 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 8 сентября 2022 на весь день СТС - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день



