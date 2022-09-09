Программа передач Первый канал на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 9 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон« с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022»

00:25 «Жизнь обаятельного человека». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова

01:40 Наедине со всеми

02:25 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.