Программа передач Россия 1 на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.
Программа передач на 09.09.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:40 Улыбка на ночь
00:45 Княжна из хрущевки
04:10 Срочно в номер! 1-я серия - «Как стать моделью»
В программе передач возможны изменения.