Программа передач Россия 1 на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:40 Улыбка на ночь

00:45 Княжна из хрущевки

04:10 Срочно в номер! 1-я серия - «Как стать моделью»



В программе передач возможны изменения.