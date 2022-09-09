Программа передач ТВЦ на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 09.09.2022
04:45 Людмила Иванова. Не унывай!
05:20 Мой герой. Татьяна Веденеева
06:00 Настроение
08:15 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников
08:50 Девушка средних лет. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Девушка средних лет. 4-я серия
12:45 Елена и Капитан. 1-я серия
13:56 Елена и Капитан. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Елена и Капитан. 3-я серия
16:16 Елена и Капитан. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра
17:50 События
18:10 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия
19:02 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия
20:00 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия
20:57 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Подмосковные вечера
00:40 Самая обаятельная и привлекательная
02:00 Покровские ворота. 1-я серия
03:02 Покровские ворота. 2-я серия
04:10 Петровка, 38
04:35 Закаты и рассветы. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.