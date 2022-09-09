Программа передач ТВЦ на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



04:45 Людмила Иванова. Не унывай!

05:20 Мой герой. Татьяна Веденеева

06:00 Настроение

08:15 Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников

08:50 Девушка средних лет. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Девушка средних лет. 4-я серия

12:45 Елена и Капитан. 1-я серия

13:56 Елена и Капитан. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Елена и Капитан. 3-я серия

16:16 Елена и Капитан. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра

17:50 События

18:10 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия

19:02 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия

20:00 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия

20:57 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Подмосковные вечера

00:40 Самая обаятельная и привлекательная

02:00 Покровские ворота. 1-я серия

03:02 Покровские ворота. 2-я серия

04:10 Петровка, 38

04:35 Закаты и рассветы. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.