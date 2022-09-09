Программа передач НТВ на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Дембель

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Клюквенники

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 9-я серия

20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 10-я серия

21:40 Рикошет-2. 9-я серия

22:40 Рикошет-2. 10-я серия

23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:45 Таинственная Россия

03:25 Мент в законе-5. «Месть кручи», 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.