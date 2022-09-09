Программа передач НТВ на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 09.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Дембель
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Клюквенники
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Канцелярская крыса. Большой передел. 9-я серия
20:50 Канцелярская крыса. Большой передел. 10-я серия
21:40 Рикошет-2. 9-я серия
22:40 Рикошет-2. 10-я серия
23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:45 Таинственная Россия
03:25 Мент в законе-5. «Месть кручи», 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.