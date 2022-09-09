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Программа передач Пятый канал на 9 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 9 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 09.09.2022

05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-2. «Отпуск для героев», 1-я часть
06:15 Улицы разбитых фонарей-2. «Отпуск для героев», 2-я часть
06:55 Немедленное реагирование. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:25 Немедленное реагирование. 3-я - 6-я серии
13:00 Известия
13:25 Немедленное реагирование. 6-я - 10-я серии
17:30 Известия
17:55 Немедленное реагирование. 10-я серия
18:10 След. Доспехи мары
19:05 След. Аромат золота
19:50 След. Богадельня
20:45 След. Антикризисные меры
21:35 След. Прокрустово ложе
22:25 След. Марионетки
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой
00:55 Свои-5. Седьмая пуля
01:30 Свои-5. В объятьях паука
02:10 Свои-5. Второй лишний
02:45 Свои-5. Доула
03:20 Такая работа. Врачебные тайны
04:00 Такая работа. Людям свойственно ошибаться
04:35 Такая работа. Жизнь и смерть

В программе передач возможны изменения.









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