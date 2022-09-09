Программа передач Пятый канал на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 9 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-2. «Отпуск для героев», 1-я часть

06:15 Улицы разбитых фонарей-2. «Отпуск для героев», 2-я часть

06:55 Немедленное реагирование. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:25 Немедленное реагирование. 3-я - 6-я серии

13:00 Известия

13:25 Немедленное реагирование. 6-я - 10-я серии

17:30 Известия

17:55 Немедленное реагирование. 10-я серия

18:10 След. Доспехи мары

19:05 След. Аромат золота

19:50 След. Богадельня

20:45 След. Антикризисные меры

21:35 След. Прокрустово ложе

22:25 След. Марионетки

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой

00:55 Свои-5. Седьмая пуля

01:30 Свои-5. В объятьях паука

02:10 Свои-5. Второй лишний

02:45 Свои-5. Доула

03:20 Такая работа. Врачебные тайны

04:00 Такая работа. Людям свойственно ошибаться

04:35 Такая работа. Жизнь и смерть



В программе передач возможны изменения.