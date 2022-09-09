Программа передач Домашний на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 09.09.2022
04:55 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних. 1129-я, 841-я и 1130-я серии
09:05 Давай разведёмся! 682-я серия
10:05 Тест на отцовство. 469-я и 470-я серии
12:15 Понять. Простить. 303-я серия - «Выгодная партия». 304-я серия - «Неидеальная невестка»
13:15 Порча. 280-я серия - «Идеальный незнакомец»
13:45 Знахарка. 157-я серия - «За стеной»
14:20 Верну любимого. 73-я серия - «Назло»
14:50 Созвучия любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Цена ошибки. 1-я - 4-я серии
23:00 Предсказания 2.2. 2-я серия
00:00 Порча. Единственная
01:00 Знахарка. За стеной
01:30 Верну любимого. Назло
02:00 Понять. Простить. «Выгодная партия». «Неидеальная невестка»
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В программе передач возможны изменения.