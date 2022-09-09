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Программа передач ТНТ на 9 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТНТ на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 09.09.2022

04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
07:00 Простоквашино
07:30 Снежная королева
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 133-я - 152-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 8. 199-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 750-я серия
22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 139-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 25-я серия
01:00 «Отель «Белград»
02:40 Импровизация. Сезон 3. 63-я серия
03:30 Comedy Баттл. 1-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия

В программе передач возможны изменения.









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