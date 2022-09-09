Программа передач СТС на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.
Программа передач на 09.09.2022
04:50 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия
06:05 Три кота. Папа за маму
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Суперлига. Сезон 1. 4-я серия
10:35 Нищеброды
12:20 Уральские пельмени. #сообразимнатроих
13:05 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики
14:00 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей «А»
16:15 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»
17:50 Уральские пельмени. Нежная королева
19:20 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
23:35 Бесславные ублюдки
02:30 Спасти рядового Райана
В программе передач возможны изменения.