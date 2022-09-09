Программа передач СТС на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



04:50 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 31-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 54-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия

06:05 Три кота. Папа за маму

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Суперлига. Сезон 1. 4-я серия

10:35 Нищеброды

12:20 Уральские пельмени. #сообразимнатроих

13:05 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики

14:00 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей «А»

16:15 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»

17:50 Уральские пельмени. Нежная королева

19:20 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

21:00 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

23:35 Бесславные ублюдки

02:30 Спасти рядового Райана



В программе передач возможны изменения.