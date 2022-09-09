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Программа передач Матч ТВ на 9 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 09.09.2022

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Лучший из лучших-4: Без предупреждения
14:55 Футбол. Еврокубки. Обзор
15:25 Новости
15:30 Олимпийские игры-1972. СССР - США. Прямой эфир
16:25 Мини-футбол. PARI-Суперкубок России. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Синара» (Екатеринбург). Прямой эфир
18:25 Все на Матч!
18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:30 Смешанные единоборства. ACA. В. Немчинов - Н. Дипчиков. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Точная ставка
01:05 Под прикрытием: Удар и пистолет
02:55 Новости
03:00 Всё о главном
03:25 Художественная гимнастика. Гала-концерт. Трансляция из Москвы

В программе передач возможны изменения.









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