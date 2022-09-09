Программа передач Матч ТВ на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Лучший из лучших-4: Без предупреждения

14:55 Футбол. Еврокубки. Обзор

15:25 Новости

15:30 Олимпийские игры-1972. СССР - США. Прямой эфир

16:25 Мини-футбол. PARI-Суперкубок России. «Газпром-Югра» (Югорск) - «Синара» (Екатеринбург). Прямой эфир

18:25 Все на Матч!

18:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:30 Смешанные единоборства. ACA. В. Немчинов - Н. Дипчиков. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Точная ставка

01:05 Под прикрытием: Удар и пистолет

02:55 Новости

03:00 Всё о главном

03:25 Художественная гимнастика. Гала-концерт. Трансляция из Москвы



В программе передач возможны изменения.