Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Культура на 9 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 09.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Дома в серебряных тонах
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 4-я серия - «В дыму славы»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
08:25 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов
09:05 София. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия
11:15 Цвет времени. Михаил Врубель
11:25 Запечатленное время. На заре воздухоплавания
12:00 Сёгун. 5-я и 6-я серии
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Иркутск
15:35 Александр Галин. Человек-оркестр
16:25 София. 5-я серия
17:20 Мастера мирового исполнительского искусства. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр Западно-Восточный Диван
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Искатели. Пропавшая экспедиция
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия
21:40 Сёгун. 6-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Холодным днем в парке
01:20 Искатели. Пропавшая экспедиция
02:10 «Приключения Васи Куролесова». «Аргонавты»

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТВ России на пятницу 9 сентября 2022 года. Телепрограмма ...
  • Программа передач Культура на 8 сентября 2022 на весь день
  • Культура - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день
  • Культура - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день
  • Культура - программа передач на сегодня 5 сентября 2022 года на весь день
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 8 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Формула-1 2022 - расписание сезона и календарь гонок

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. 9-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Почему сначала лень идти в тренажерный зал, а потом не жалеешь, что пошел?

    Тренажерные залы

    Программа для тренажерного зала от компании «Универсальная Система Учета» разработано с целью автоматизации процессов любого бизнеса.

    Расписание трансляций Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире матчи 6 и 7 сентября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.









    Рыбы - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Лев - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Рак - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Близнецы - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru