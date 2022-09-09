Программа передач Культура на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач на 09.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Дома в серебряных тонах
07:00 Новости культуры
07:05 Хождение Кутузова за море. 4-я серия - «В дыму славы»
07:30 Новости культуры
07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
08:25 Новости культуры
08:35 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов
09:05 София. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия
11:15 Цвет времени. Михаил Врубель
11:25 Запечатленное время. На заре воздухоплавания
12:00 Сёгун. 5-я и 6-я серии
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Иркутск
15:35 Александр Галин. Человек-оркестр
16:25 София. 5-я серия
17:20 Мастера мирового исполнительского искусства. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр Западно-Восточный Диван
18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Искатели. Пропавшая экспедиция
20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия
21:40 Сёгун. 6-я серия
23:15 Новости культуры
23:35 Холодным днем в парке
01:20 Искатели. Пропавшая экспедиция
02:10 «Приключения Васи Куролесова». «Аргонавты»
В программе передач возможны изменения.