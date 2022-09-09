Программа передач Культура на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Дома в серебряных тонах

07:00 Новости культуры

07:05 Хождение Кутузова за море. 4-я серия - «В дыму славы»

07:30 Новости культуры

07:35 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия

08:25 Новости культуры

08:35 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов

09:05 София. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия

11:15 Цвет времени. Михаил Врубель

11:25 Запечатленное время. На заре воздухоплавания

12:00 Сёгун. 5-я и 6-я серии

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Иркутск

15:35 Александр Галин. Человек-оркестр

16:25 София. 5-я серия

17:20 Мастера мирового исполнительского искусства. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр Западно-Восточный Диван

18:40 Ключ к разгадке древних сокровищ. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 Искатели. Пропавшая экспедиция

20:45 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 5-я серия

21:40 Сёгун. 6-я серия

23:15 Новости культуры

23:35 Холодным днем в парке

01:20 Искатели. Пропавшая экспедиция

02:10 «Приключения Васи Куролесова». «Аргонавты»



В программе передач возможны изменения.