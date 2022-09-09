Программа передач Пятница на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 09.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
06:00 Пятница News. 159-я серия
06:30 Адская кухня. Сезон 3. 15-я серия
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 4-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 5-я серия
10:00 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»
11:00 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
12:00 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»
13:10 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
19:00 Невероятный Халк
21:20 Халк
00:00 Невероятный Халк
01:50 Пятница News. 161-я серия
02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»
03:10 Пятница News. 160-я серия
03:30 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
В программе передач возможны изменения.