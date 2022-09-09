Программа передач Пятница на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

06:00 Пятница News. 159-я серия

06:30 Адская кухня. Сезон 3. 15-я серия

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 4-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 5-я серия

10:00 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»

11:00 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

12:00 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»

13:10 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

19:00 Невероятный Халк

21:20 Халк

00:00 Невероятный Халк

01:50 Пятница News. 161-я серия

02:20 Инсайдеры. Сезон 2. 7-я серия - «Кострома»

03:10 Пятница News. 160-я серия

03:30 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»

04:30 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»



В программе передач возможны изменения.