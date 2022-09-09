Программа передач МИР на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 09.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:10 Мультфильмы

07:25 Слава. 1-я - 3-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Слава. 3-я и 4-я серии

11:20 Старики-разбойники

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:35 Земля Санникова

21:30 Человек с бульвара Капуцинов

23:15 Гори, гори моя звезда

00:50 Подкидыш

02:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.