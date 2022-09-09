Программа передач МИР на 9 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 9 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 09.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:10 Мультфильмы
07:25 Слава. 1-я - 3-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Слава. 3-я и 4-я серии
11:20 Старики-разбойники
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:35 Земля Санникова
21:30 Человек с бульвара Капуцинов
23:15 Гори, гори моя звезда
00:50 Подкидыш
02:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.