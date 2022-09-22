Программа передач ТВ России на четверг 22 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на четверг 22 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 22.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 4-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. 43-я серия - «Зодиак»

01:55 Морозова. 44-я серия - «Круг судьбы»

02:50 Срочно в номер!-2. 1-я и 2-я серии - «Чужая статья»



ТВЦ



04:45 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые

05:20 Мой герой. Ольга Остроумова

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Новые старые инфекции

08:45 Три в одном-8. 1-я серия

09:40 Три в одном-8. 2-я серия

10:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых

11:30 События

11:50 Практика-2. 31-я серия

12:40 Практика-2. 32-я серия

13:40 Мой герой. Денис Клявер

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Пригласи в дом призрака. 1-я серия

16:00 Пригласи в дом призрака. 2-я серия

16:55 Прощание. Валентина Малявина

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Котейка-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звездные браки-ошибки

23:10 Гипноз и криминал

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 2-й

01:25 Разлучённые властью

02:05 Убийство, оплаченное нефтью

02:45 Осторожно, мошенники! Хапуги в законе

03:15 Пригласи в дом призрака. 1-я серия

03:55 Пригласи в дом призрака. 2-я серия

04:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Мечта

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Дожить до премьеры

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Внебрачный или законный сын?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Крути педали», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:35 Поздняков

00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука сделает коррупцию невозможной

01:50 Мент в законе-6. «Чужая земля», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Учитель в законе. Возвращение. 23-я - 26-я серии

08:30 День ангела

09:00 Известия

09:25 Барсы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Возвращение. 27-я - 31-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 31-я - 32-я серии

19:20 След. Хрустальный замок

20:10 След. Темная история

20:55 След. Ночной охотник

21:40 След. Наполеон

22:25 След. Медовый сомелье

23:10 Свои-5. Вера и ложь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Красная черта

01:10 След. Общественно - полезный труп

01:45 След. Шутки разума

02:25 След. Заказ на выбор

03:00 Детективы. Оборотень в спальном районе

03:25 Детективы. Два ноль

04:00 Детективы. Ревнивый муж

04:30 Детективы. Месть старой актрисы



Домашний



04:35 Женская консультация. 15-я серия

05:25 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

13:10 Порча. Папина любовь

13:40 Знахарка. Хрипун

14:15 Верну любимого. Кубок Стэнли

14:45 Она, он и она. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню. 1-я серия

19:00 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. «У колыбели». «Древо семьи»

00:15 Знахарка. Хрипун

00:45 Верну любимого. Кубок Стэнли

01:15 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

02:10 Тест на отцовство

03:50 Давай разведёмся!

04:40 Женская консультация. 16-я серия



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

08:30 Перезагрузка. 522-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 117-я - 124-я серии

13:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии

18:00 Жуки. Сезон 2. 29-я - 32-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 273-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 274-я серия

21:00 Капельник. Сезон 1. 4-я серия

21:55 Колдовство: Новый ритуал

23:45 Бэтмен и Робин

02:00 Импровизация. Сезон 4. 81-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 4. 82-я серия

03:35 Comedy Баттл. 14-я серия

04:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Сюрприз для мамы

06:10 Три кота. Зарядка с Коржиком

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:45 Воронины. Сезон 9. 13-я - 16-я серии

10:50 Ван Хельсинг

13:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 7-я - 15-я серии

18:30 Классная Катя. Сезон 1. 11-я серия

19:30 Классная Катя. Сезон 1. 13-я серия

20:00 Небоскрёб

22:00 Штурм Белого дома

00:35 Перевозчик: Наследие

02:20 Пекарь и красавица. Сезон 1. 10-я - 13-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 33-я серии



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Наши иностранцы

05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 На всех широтах

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

13:30 Крид: Наследие Рокки

14:45 Новости

14:50 Крид: Наследие Рокки

16:05 Красная жара

16:50 Новости

16:55 Красная жара

18:15 Все на Матч!

18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир

19:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за 3-е место. Прямой эфир

21:25 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:15 В поисках приключений

01:15 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - К. Ковингтон. П. Ян - Ю. Фэйбер

02:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

02:55 Новости

03:00 Рождённый защищать

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Стелс

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Дьявольский особняк

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Последняя встреча. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Штурмовики. Су-25 против A-10 «Thunderbolt II»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»

00:55 Тревожный вылет

02:25 Легендарные самолеты. МиГ-21

03:05 Последняя встреча. 13-я и 16-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Щусева

07:00 Новости культуры

07:05 Русский стиль. Дворянство

07:30 Новости культуры

07:40 Неаполь - душа барокко

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Вера Марецкая

09:10 Баязет. 6-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Всего несколько слов в честь Мастера... М. Булгаков». 1991

12:25 Спрут-2. 1-я серия

13:20 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

13:45 Абсолютный слух

14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Венценосная Золушка

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Национальный костюм калмыков

15:50 2 Верник 2. Елена Шанина

16:35 Баязет. 6-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Линия жизни. 85 лет Эдуарду Кочергину

21:40 Энигма. Марина Виотти

22:25 Спрут-2. 2-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Всего несколько слов в честь Мастера... М. Булгаков». 1991

01:15 Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова

01:55 Концерт Бориса Березовского в БЗК

02:40 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова



Пятница



05:00 Пятница News. 168-я серия

05:30 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

06:40 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 13-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 14-я серия

10:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

11:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»

13:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 32-я серия

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия

22:00 Детектор. Сезон 1. 3-я серия - «Лаура Лукина»

23:20 Великолепная семерка

01:40 Пятница News. 170-я серия

02:00 Пятница News. 170-я серия

02:20 За гранью реальности

03:40 Пятница News. 169-я серия

04:05 Пятница News. 169-я серия

04:10 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:30 Балабол. 9-я - 13-я серии

10:00 Новости

10:10 Балабол. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Не было печали

00:25 Наше кино. Неувядающие

00:50 Цирк

02:20 Новости

02:35 Специальный репортаж

03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 17 сентября 2022 на весь день Программа передач ТНТ на 17 сентября 2022 на весь день Программа передач Пятница на 22 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 22 сентября 2022 на весь день Программа передач ТНТ на 22 сентября 2022 на весь день









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