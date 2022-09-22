Программа передач ТВ России на четверг 22 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на четверг 22 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 22.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 4-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. 43-я серия - «Зодиак»
01:55 Морозова. 44-я серия - «Круг судьбы»
02:50 Срочно в номер!-2. 1-я и 2-я серии - «Чужая статья»
ТВЦ
04:45 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые
05:20 Мой герой. Ольга Остроумова
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Новые старые инфекции
08:45 Три в одном-8. 1-я серия
09:40 Три в одном-8. 2-я серия
10:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых
11:30 События
11:50 Практика-2. 31-я серия
12:40 Практика-2. 32-я серия
13:40 Мой герой. Денис Клявер
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Пригласи в дом призрака. 1-я серия
16:00 Пригласи в дом призрака. 2-я серия
16:55 Прощание. Валентина Малявина
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Котейка-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звездные браки-ошибки
23:10 Гипноз и криминал
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 2-й
01:25 Разлучённые властью
02:05 Убийство, оплаченное нефтью
02:45 Осторожно, мошенники! Хапуги в законе
03:15 Пригласи в дом призрака. 1-я серия
03:55 Пригласи в дом призрака. 2-я серия
04:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Мечта
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Дожить до премьеры
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Внебрачный или законный сын?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Крути педали», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:35 Поздняков
00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука сделает коррупцию невозможной
01:50 Мент в законе-6. «Чужая земля», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Учитель в законе. Возвращение. 23-я - 26-я серии
08:30 День ангела
09:00 Известия
09:25 Барсы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 27-я - 31-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 31-я - 32-я серии
19:20 След. Хрустальный замок
20:10 След. Темная история
20:55 След. Ночной охотник
21:40 След. Наполеон
22:25 След. Медовый сомелье
23:10 Свои-5. Вера и ложь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Красная черта
01:10 След. Общественно - полезный труп
01:45 След. Шутки разума
02:25 След. Заказ на выбор
03:00 Детективы. Оборотень в спальном районе
03:25 Детективы. Два ноль
04:00 Детективы. Ревнивый муж
04:30 Детективы. Месть старой актрисы
Домашний
04:35 Женская консультация. 15-я серия
05:25 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
13:10 Порча. Папина любовь
13:40 Знахарка. Хрипун
14:15 Верну любимого. Кубок Стэнли
14:45 Она, он и она. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню. 1-я серия
19:00 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. «У колыбели». «Древо семьи»
00:15 Знахарка. Хрипун
00:45 Верну любимого. Кубок Стэнли
01:15 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
02:10 Тест на отцовство
03:50 Давай разведёмся!
04:40 Женская консультация. 16-я серия
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
08:30 Перезагрузка. 522-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 117-я - 124-я серии
13:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии
18:00 Жуки. Сезон 2. 29-я - 32-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 273-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 274-я серия
21:00 Капельник. Сезон 1. 4-я серия
21:55 Колдовство: Новый ритуал
23:45 Бэтмен и Робин
02:00 Импровизация. Сезон 4. 81-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 4. 82-я серия
03:35 Comedy Баттл. 14-я серия
04:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Сюрприз для мамы
06:10 Три кота. Зарядка с Коржиком
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:45 Воронины. Сезон 9. 13-я - 16-я серии
10:50 Ван Хельсинг
13:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 7-я - 15-я серии
18:30 Классная Катя. Сезон 1. 11-я серия
19:30 Классная Катя. Сезон 1. 13-я серия
20:00 Небоскрёб
22:00 Штурм Белого дома
00:35 Перевозчик: Наследие
02:20 Пекарь и красавица. Сезон 1. 10-я - 13-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 33-я серии
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Наши иностранцы
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 На всех широтах
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
13:30 Крид: Наследие Рокки
14:45 Новости
14:50 Крид: Наследие Рокки
16:05 Красная жара
16:50 Новости
16:55 Красная жара
18:15 Все на Матч!
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир
19:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за 3-е место. Прямой эфир
21:25 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:15 В поисках приключений
01:15 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - К. Ковингтон. П. Ян - Ю. Фэйбер
02:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
02:55 Новости
03:00 Рождённый защищать
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Стелс
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Дьявольский особняк
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Последняя встреча. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Штурмовики. Су-25 против A-10 «Thunderbolt II»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»
00:55 Тревожный вылет
02:25 Легендарные самолеты. МиГ-21
03:05 Последняя встреча. 13-я и 16-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Щусева
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль. Дворянство
07:30 Новости культуры
07:40 Неаполь - душа барокко
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
09:10 Баязет. 6-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Всего несколько слов в честь Мастера... М. Булгаков». 1991
12:25 Спрут-2. 1-я серия
13:20 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
13:45 Абсолютный слух
14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Венценосная Золушка
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Национальный костюм калмыков
15:50 2 Верник 2. Елена Шанина
16:35 Баязет. 6-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Линия жизни. 85 лет Эдуарду Кочергину
21:40 Энигма. Марина Виотти
22:25 Спрут-2. 2-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Всего несколько слов в честь Мастера... М. Булгаков». 1991
01:15 Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова
01:55 Концерт Бориса Березовского в БЗК
02:40 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова
Пятница
05:00 Пятница News. 168-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
06:40 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 13-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 14-я серия
10:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
11:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»
13:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 32-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия
22:00 Детектор. Сезон 1. 3-я серия - «Лаура Лукина»
23:20 Великолепная семерка
01:40 Пятница News. 170-я серия
02:00 Пятница News. 170-я серия
02:20 За гранью реальности
03:40 Пятница News. 169-я серия
04:05 Пятница News. 169-я серия
04:10 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:30 Балабол. 9-я - 13-я серии
10:00 Новости
10:10 Балабол. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Не было печали
00:25 Наше кино. Неувядающие
00:50 Цирк
02:20 Новости
02:35 Специальный репортаж
03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.