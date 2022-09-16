Программа передач ТВ России на пятницу 16 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на пятницу 16 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 16.09.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2022

23:40 «Марина Цветаева. «В моей руке - лишь горстка пепла!»

00:50 Наедине со всеми

01:40 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:50 Улыбка на ночь

00:55 Сухарь

04:10 Срочно в номер!-2. 2-я серия - «Универсал-лото»



ТВЦ



04:45 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе

05:25 Мой герой. Дарья Юрская

06:00 Настроение

08:20 Каинова печать. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Каинова печать. 4-я серия

12:30 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия

13:28 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия

15:57 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Судьба - блондинка

17:50 События

18:15 Красавица и воры. 1-я серия

19:06 Красавица и воры. 2-я серия

20:00 Опасный круиз. 1-я серия

20:56 Опасный круиз. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Телебайки

00:40 Три плюс два

02:20 Я объявляю Вам войну

03:40 Петровка, 38

03:55 Вечная жизнь Александра Христофорова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Королева дороги

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Черный пес-3

23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:40 Захар Прилепин. Уроки русского

02:05 Квартирный вопрос

02:55 Таинственная Россия

03:35 Мент в законе-6. «Игра в кости», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть

06:05 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть

06:45 Усатый нянь

08:10 Америкэн бой

09:00 Известия

09:25 Америкэн бой

10:45 Свои

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Возвращение. 3-я - 7-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 7-я - 8-я серии

19:40 След. Я знаю, что вы сделали

20:20 След. Выкуп за невесту

20:50 След. Золотые слова

21:40 След. Лучшая жизнь

22:25 След. Общественно - полезный труп

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё

00:55 Свои-5. Проклятый лес

01:35 Свои-5. Дайте ему умереть

02:10 Свои-5. Обман и предательство

02:45 Свои-5. Игра по-крупному

03:25 Такая работа. Двуличие

04:00 Такая работа. Кровавый след

04:40 Такая работа. Роковая ошибка



Домашний



04:35 Женская консультация. 5-я серия

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»

13:15 Порча. Порча на документы

13:45 Знахарка. Петля

14:20 Верну любимого. Второй шанс

14:50 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии

19:00 С чистого листа. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Страх крови«. «Голодная смерть«

00:00 Знахарка. Петля

00:35 Верну любимого. Второй шанс

01:05 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 Женская консультация. 6-я серия



ТНТ



05:00 Comedy Баттл. 7-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

07:15 Снежная королева-2. Перезаморозка

08:30 Звездная кухня. 1-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 185-я - 204-я серии

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я серия

22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 140-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 26-я серия

01:00 Довод

03:20 Импровизация. Сезон 3. 71-я серия

04:10 Comedy Баттл. 8-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 7. 36-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Ранняя пташка

06:10 Три кота. Коржик звезда

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Суперлига. Сезон 1. 5-я серия

10:25 Телекинез

12:25 Уральские пельмени. #шершеляфамов

13:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Б»

16:20 Уральские пельмени. Спорная помощь

17:55 Уральские пельмени. В семье не без народа

19:25 Уральские пельмени

20:55 Дьявол носит Prada

23:05 Алита: Боевой ангел

01:35 Днюха!

03:05 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 7. 32-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Третий тайм

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Дарья Пикалова

13:00 Тюряга

15:15 Новости

15:20 Футбол. Еврокубки. Обзор

15:55 Все на Матч!

16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Герта». Прямой эфир

23:30 Кикбоксинг. Международный турнир «Кубок Лотоса». В. Минеев - Э. Джун. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

00:50 Точная ставка

01:10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

02:10 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Лица страны. Дарья Пикалова



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Геракл

21:40 Тёмная башня

23:20 Дальний космос

01:25 Без злого умысла

02:50 Кровь за кровь

04:30 Невероятно интересные истории



Звезда



03:50 Настоящие. 5-я и 8-я серии

07:10 Титаник

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Шесть дней

11:35 Опережая выстрел. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Опережая выстрел. 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Опережая выстрел. 6-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Игорь Саруханов

23:55 Рожденная революцией. Шесть дней

01:20 Это мы не проходили

03:00 Небесный тихоход

04:15 Раз на раз не приходится



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Дома с видом на сцену

07:00 Новости культуры

07:05 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

07:30 Новости культуры

07:40 Шигирский идол

08:25 Новости культуры

08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 4-я часть

08:55 Забытое ремесло. Цирюльник

09:10 Баязет. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Девушка с характером

11:55 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин. «Фазиль»

12:25 Спрут. 4-я серия

13:35 Георгий Менглет. Легкий талант

14:15 Дороги старых мастеров. Магия стекла

14:30 Поедем в Царское село. Зачем в Софии наш полк?

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Кандалакша и ее окрестности (Мурманская область)

15:35 Энигма. Богдан Волков

16:15 Забытое ремесло. Извозчик

16:35 Баязет. 2-я серия

17:20 Шигирский идол

18:05 Царская ложа

18:45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 года

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

20:35 Линия жизни. Владимир Минин

21:30 Пятьдесят на пятьдесят

23:00 2 Верник 2. Елена Шанина

23:45 Новости культуры

00:05 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Антигона

02:05 «Как один мужик двух генералов прокормил». «Это совсем не про это»

02:30 Поедем в Царское село. Зачем в Софии наш полк?



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

06:00 Пятница News. 164-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

07:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 9-я серия

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия

10:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

11:20 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

12:20 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

13:30 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

14:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

15:50 Эйс Вентура: Розыск домашних животных

17:30 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

19:20 Великолепная семерка

22:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных

23:30 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

01:10 Пятница News. 166-я серия

01:30 Город грехов

03:30 Пятница News. 165-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:00 Мультфильмы

08:00 Золушка

09:30 Мы из джаза

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Мы из джаза

11:25 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Женитьба Бальзаминова

21:25 Вокзал для двоих. 1-я и 2-я серии

23:55 Гусарская баллада

01:30 Сердца четырех

03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 11 сентября 2022 на весь день Программа передач ТНТ на 11 сентября 2022 на весь день Программа передач Пятница на 10 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 10 сентября 2022 на весь день Программа передач ТНТ на 10 сентября 2022 на весь день









КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 14 сентября, результаты игр



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В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента. Роллы «Макароллыч» — низкая цена и невероятный вкус



Специально для любителей японской кухни поварами «Макароллыч» было разработано меню, включающее в себя популярные японские блюда - суши, роллы и гунканы. Расписание трансляций РФПЛ 2022/23. 10-й тур чемпионата России по футболу



31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. Чемпионат мира по футболу 2022. Расписание матчей ЧМ-2022



Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









