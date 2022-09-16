Программа передач ТВ России на пятницу 16 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на пятницу 16 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 16.09.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2022
23:40 «Марина Цветаева. «В моей руке - лишь горстка пепла!»
00:50 Наедине со всеми
01:40 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:50 Улыбка на ночь
00:55 Сухарь
04:10 Срочно в номер!-2. 2-я серия - «Универсал-лото»
ТВЦ
04:45 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе
05:25 Мой герой. Дарья Юрская
06:00 Настроение
08:20 Каинова печать. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Каинова печать. 4-я серия
12:30 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия
13:28 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия
15:57 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Судьба - блондинка
17:50 События
18:15 Красавица и воры. 1-я серия
19:06 Красавица и воры. 2-я серия
20:00 Опасный круиз. 1-я серия
20:56 Опасный круиз. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Телебайки
00:40 Три плюс два
02:20 Я объявляю Вам войну
03:40 Петровка, 38
03:55 Вечная жизнь Александра Христофорова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Королева дороги
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Черный пес-3
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:40 Захар Прилепин. Уроки русского
02:05 Квартирный вопрос
02:55 Таинственная Россия
03:35 Мент в законе-6. «Игра в кости», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть
06:05 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть
06:45 Усатый нянь
08:10 Америкэн бой
09:00 Известия
09:25 Америкэн бой
10:45 Свои
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 3-я - 7-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 7-я - 8-я серии
19:40 След. Я знаю, что вы сделали
20:20 След. Выкуп за невесту
20:50 След. Золотые слова
21:40 След. Лучшая жизнь
22:25 След. Общественно - полезный труп
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё
00:55 Свои-5. Проклятый лес
01:35 Свои-5. Дайте ему умереть
02:10 Свои-5. Обман и предательство
02:45 Свои-5. Игра по-крупному
03:25 Такая работа. Двуличие
04:00 Такая работа. Кровавый след
04:40 Такая работа. Роковая ошибка
Домашний
04:35 Женская консультация. 5-я серия
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»
13:15 Порча. Порча на документы
13:45 Знахарка. Петля
14:20 Верну любимого. Второй шанс
14:50 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии
19:00 С чистого листа. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Страх крови«. «Голодная смерть«
00:00 Знахарка. Петля
00:35 Верну любимого. Второй шанс
01:05 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 Женская консультация. 6-я серия
ТНТ
05:00 Comedy Баттл. 7-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
07:15 Снежная королева-2. Перезаморозка
08:30 Звездная кухня. 1-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 185-я - 204-я серии
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я серия
22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 140-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 26-я серия
01:00 Довод
03:20 Импровизация. Сезон 3. 71-я серия
04:10 Comedy Баттл. 8-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 7. 36-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Ранняя пташка
06:10 Три кота. Коржик звезда
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Суперлига. Сезон 1. 5-я серия
10:25 Телекинез
12:25 Уральские пельмени. #шершеляфамов
13:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Б»
16:20 Уральские пельмени. Спорная помощь
17:55 Уральские пельмени. В семье не без народа
19:25 Уральские пельмени
20:55 Дьявол носит Prada
23:05 Алита: Боевой ангел
01:35 Днюха!
03:05 6 кадров. Сезон 7. 31-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 7. 32-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 7. 1-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Третий тайм
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Дарья Пикалова
13:00 Тюряга
15:15 Новости
15:20 Футбол. Еврокубки. Обзор
15:55 Все на Матч!
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Герта». Прямой эфир
23:30 Кикбоксинг. Международный турнир «Кубок Лотоса». В. Минеев - Э. Джун. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
00:50 Точная ставка
01:10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
02:10 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Лица страны. Дарья Пикалова
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Геракл
21:40 Тёмная башня
23:20 Дальний космос
01:25 Без злого умысла
02:50 Кровь за кровь
04:30 Невероятно интересные истории
Звезда
03:50 Настоящие. 5-я и 8-я серии
07:10 Титаник
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Шесть дней
11:35 Опережая выстрел. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Опережая выстрел. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Опережая выстрел. 6-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Игорь Саруханов
23:55 Рожденная революцией. Шесть дней
01:20 Это мы не проходили
03:00 Небесный тихоход
04:15 Раз на раз не приходится
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Дома с видом на сцену
07:00 Новости культуры
07:05 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
07:30 Новости культуры
07:40 Шигирский идол
08:25 Новости культуры
08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 4-я часть
08:55 Забытое ремесло. Цирюльник
09:10 Баязет. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Девушка с характером
11:55 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин. «Фазиль»
12:25 Спрут. 4-я серия
13:35 Георгий Менглет. Легкий талант
14:15 Дороги старых мастеров. Магия стекла
14:30 Поедем в Царское село. Зачем в Софии наш полк?
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Кандалакша и ее окрестности (Мурманская область)
15:35 Энигма. Богдан Волков
16:15 Забытое ремесло. Извозчик
16:35 Баязет. 2-я серия
17:20 Шигирский идол
18:05 Царская ложа
18:45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 года
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
20:35 Линия жизни. Владимир Минин
21:30 Пятьдесят на пятьдесят
23:00 2 Верник 2. Елена Шанина
23:45 Новости культуры
00:05 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Антигона
02:05 «Как один мужик двух генералов прокормил». «Это совсем не про это»
02:30 Поедем в Царское село. Зачем в Софии наш полк?
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
06:00 Пятница News. 164-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»
07:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 9-я серия
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия
10:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
11:20 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
12:20 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
13:30 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
14:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
15:50 Эйс Вентура: Розыск домашних животных
17:30 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа
19:20 Великолепная семерка
22:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных
23:30 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа
01:10 Пятница News. 166-я серия
01:30 Город грехов
03:30 Пятница News. 165-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:00 Мультфильмы
08:00 Золушка
09:30 Мы из джаза
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Мы из джаза
11:25 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Женитьба Бальзаминова
21:25 Вокзал для двоих. 1-я и 2-я серии
23:55 Гусарская баллада
01:30 Сердца четырех
03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.